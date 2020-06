Kostenfreie Webinar-Reihe: CRM-Unterstützung in turbulenten Zeiten

Die konkreten wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise sind je nach Branche individuell. Fest steht allerdings: Gerade in turbulenten Zeiten kommt es auf Zusammenhalt und bestmögliche Unterstützung an. Die CURSOR Software AG hat zu diesem Zweck eine neue Webinar-Reihe ins Leben gerufen: In fünf kostenfreien Webinaren erfahren Kunden, Partner und Interessierte, wie sie ihre CRM-Lösung von CURSOR auch in schwierigen Zeiten unterstützt.

Die Webinare im Überblick:

Kommunikation und Organisation in der Corona-Krise mit CURSOR-CRM am 9. Juni

Die noch anhaltenden Sicherheitsmaßnahmen zwingen Unternehmen zum Umdenken und bringen die eine oder andere Herausforderung mit sich. Im Webinar erfahren Teilnehmer, wie sie ihr CRM als unterstützendes Werkzeug in der aktuellen Situation nutzen können und mit welchen Modulen sie Kunden und Lieferanten auf dem neuesten Stand halten. Das neu eingerichtete Health & Safety Board mit Hygiene-Empfehlungen, News-Ticker und offenen Diskussionsräumen mit Chat-Funktion ermöglichen zudem auch im Mobile Office maximale Transparenz.

Kündigerprävention mit EVI und TINA am 16. Juni

Eine enge Kundenbindung ist angesichts drohender konjunktureller Unsicherheiten gerade für Unternehmen der Energiebranche essentiell. Genau hier setzt der EFL-Kundenmanager an: Dieser bildet die Grundlage eines zielgerichteten, wertorientierten Kundenmanagements. Eine Segmentierung nach Kundenwert und Wechselwahrscheinlichkeit hilft dabei, einen Überblick über die eigenen Kunden zu gewinnen. Wie EVU auf Basis eines ausgefeilten Churn-Managements abwanderungsgefährdete Kunden mit den geeigneten Maßnahmen weiterhin an sich binden, verrät das neue Webinar in Zusammenarbeit mit den Energieforen.

Insolvenzmanagement mit CURSOR-CRM am 25. Juni

Aktuell ist die Gefahr von Geschäftspartnerinsolvenzen mit Blick auf die Corona-Pandemie sehr hoch. Wie Unternehmen daraus resultierende Folgen erfolgreich managen, behandelt dieses Webinar. Mit dem Modul Insolvenzmanagement verringern EVU die Gefahr von Auslieferungen oder Leistungen an zahlungsunfähige Kunden. Informationen, Termine, Aktivitäten, offene Forderungen und Vollstreckungstitel zu abhängigen Insolvenzverfahren eines Kunden lassen sich unkompliziert im CRM darstellen. So haben Anwender alle wichtigen Informationen im Blick und können jederzeit dynamisch agieren.

No More Customer Losses mit b.better by CURSOR am 2. Juli

Ein ausgereiftes Beschwerdemanagement ist das A und O für eine langfristige Kundenbindung ? gerade in schwierigen Zeiten. In der Beschwerdesituation können Unternehmen mit schnellem und kompetentem Service ihre Kunden beeindrucken und möglichen Kundenwechseln so entgegenwirken. Im Webinar erfahren Teilnehmer, wie sie mit b.better by CURSOR in ihrem Unternehmen ganzheitliches Beschwerdemanagement umsetzen und weiterentwickeln.

Geschäftspartnerqualifizierung und Bonitätsprüfung mit Creditreform und beDirect – Termin im September

Korrekte und qualitätsgesicherte Informationen bilden die Basis eines stabilen Geschäftspartnermanagements ? insbesondere in Krisenzeiten. Hier unterstützt das Modul Customer Qualification, denn es wurde gemeinsam mit Creditreform und beDirect entwickelt. Es ermöglicht die Datenanreicherung bei der Neuanlage von Geschäftspartnern sowie im Bestand. Die integrierte Bonitätsprüfung gibt frühzeitige Warnung zu risikobehafteten Geschäftsbeziehungen mittels bonitätsrelevanter Merkmale. Das Webinar zeigt, welche Vorteile das Modul bietet, z. B. um Zahlungsausfälle zu reduzieren.

Alle Termine und Anmeldemöglichkeiten finden Interessenten übersichtlich im CURSOR Veranstaltungskalender.

Weitere Informationen zu den Webinaren oder zur Vereinbarung eines individuellen Termins unter der Telefonnr. +49 641 400 00-555 oder per Mail an veranstaltung@cursor.de

Die CURSOR Software AG zählt seit 30 Jahren zu den führenden Anbietern von Software und Beratung für das Kunden- und Geschäftsprozessmanagement (CRM ? Customer Relationship Management und BPM ? Business Process Management) und beschäftigt inzwischen über 100 Mitarbeiter.

Mit Softwareentwicklung, Beratung, Softwareeinführung, Schulung und Support erhalten Sie ein umfassendes Leistungsspektrum aus einer Hand.

Unternehmen der Energiewirtschaft, Banken und Finanzdienstleister sowie Dienstleistungs- und Industrieunternehmen profitieren so von exakt an ihren Anforderungen ausgerichteten Geschäftsprozessen.

Produkte: CURSOR-CRM als branchenunabhängiges CRM und darauf aufbauend die Branchenerweiterungen EVI und TINA. EVI bietet Spezialfunktionen für Energieversorger, Stadtwerke und Energiedienstleister; TINA für Strom- und Gas-Netzbetreiber.

Herausragendes Merkmal ist die Flexibilität der Anwendungen: Branchenspezifische und individuelle Anforderungen werden exakt abgebildet, Anpassungen können jederzeit umgesetzt werden.

Von internen Prozessen über Vertrieb, Marketing und Kundenservice bis zum Partner- und Lieferantenmanagement: CURSOR-Lösungen bieten Ihnen eine zentrale Plattform für Information, Kommunikation, Systemintegration und Prozessmanagement. Gewünschte Informationen sind sofort abrufbar, Bereichs- und Unternehmensziele sowie die Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben werden effizient unterstützt.

Neu und einzigartig ist die Verbindung von CRM und BPM in einem System. Das ermöglicht die flexible Gestaltung und Anpassung von Abläufen ? von der Automatisierung von Standardabläufen im Tagesgeschäft (beispielsweise die interaktive Erstellung eines Angebots) bis hin zur Abbildung bzw. Neudefinition komplexer Abläufe über Bereichs-, System- und Unternehmensgrenzen hinweg.

Bitte beachten Sie auch die aktuellen Informationen auf cursor.de: https://www.cursor.de/aktuelles