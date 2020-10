Kostenfreier Dienst für E-Rechnungen

Nach einer rund einjährigen Beta-Phase ist mit xrechnung.io in der vergangenen Woche ein neuer Dienst der cosinex live gegangen. Mit diesem können kostenfrei elektronische Rechnungen nach dem sogenannten XRechnungs-Standard erstellt werden. Öffentliche Auftraggeber, die elektronische Rechnungen in diesem Format erhalten, können den Dienst nutzen, um die Rechnung in eine PDF umzuwandeln und die Gültigkeit der Rechnung nach diesem Standard zu überprüfen.

Für die kommenden Monate sind zahlreiche Erweiterungen, wie Angebote für den Rechnungsempfang für öffentliche Auftraggeber sowie der Versand elektronischer Rechnungen über das Portal geplant.

?Mit unserem Modul Vertragsmanagement, dem Bedarfsmangement und vielen anderen Lösungen verfolgen wir konsequent das Ziel einer integrierten Unterstützung aller Prozesse im Bereich des öffentlichen Auftragswesens und der Beschaffung, weit über die E-Vergabe hinaus. Lösungen zur Unterstützung der E-Rechnung waren der logisch nächste Schritt,? erklärt Carsten Klipstein zum neuen Angebot. ?Abgrenzen wollen wir uns wie bei allen anderen Angeboten von uns auch durch moderne und barrierefrei Benutzeroberflächen, höchste Sicherheitsanforderungen und transparente Geschäfts- und Preismodelle.?

Lösung für Rechnungssteller

Mit Umsetzung der E-Rechnungsrichtlinie sind öffentliche Auftraggeber verpflichtet, elektronische Rechnungen in einem strukturierten Datenformat entgegenzunehmen. Nationaler Standard hierfür ist das sogenannte XRechnungs-Format.

Dies stellt nicht nur zahlreiche kleine und mittelständische Unternehmen, sondern auch solche Rechnungssteller, die eher selten für öffentliche Auftraggeber tätig werden, vor die Herausforderung, elektronische Rechnungen in diesem Format zu erstellen.

Um die Lösung mittelstandsfreundlich zu gestalten, ist die Erstellung elektronischer Rechnungen in diesem Format sowie die Übermittlung an die öffentlichen Auftraggeber, die xrechnung.io für den Rechnungsempfang nutzen, kostenfrei.

Ergänzt werden soll das Angebot um Mehrwertdienste wie den Versand an dritte Rechnungsportale, die Nutzung des Angebots mit verschiedenen Nutzern u.v.m.

Lösung für Rechnungsempfänger

Die geplanten Erweiterungen für Rechnungsempfänger sehen für den Empfang der elektronischen Rechnungen über xrechnung.io verschiedene Möglichkeiten vor, um elektronische Rechnungen aus dem Portal herunterzuladen und weiterzuverarbeiten.

Neben einem einfachen Download ist eine Schnittstelle vorgesehen, um die Rechnungen automatisiert an ERP- bzw. Haushaltskassen-Rechnungssysteme (HRK-Systeme) zu übergeben und dort weiterzuverarbeiten.

Zudem bietet cosinex Softwarelösungen zum Aufbau eigener E-Rechnungseingangsportale.

Ohne Kosten den Anforderungen genügen

Wer als Rechnungsempfänger heute bereits ohne weitere Kosten den gesetzlichen Anforderungen genügen will, kann dies nun mit dem neuen Dienst der cosinex tun.

Rechnungssender können somit bereits heute E-Rechnungen im Format XRechnung erstellen und diese z.B. per E-Mail an Rechnungsempfänger senden. Öffentliche Auftraggeber, die die so erhaltenen Rechnungen noch nicht verarbeiten können, können diese in xrechnung.io importieren, dort ein Prüfprotokoll erstellen und die E-Rechnung in ein lesbares und auch barrierefreies PDF-Format umwandeln.

cosinex ist Partner der öffentlichen Institutionen bei der Digitalisierung und Optimierung von Verwaltungsprozessen sowie E-Government-Projekten. cosinex versteht sich als spezialisierter Dienstleister zur Entwicklung zukunftsfähiger, investitionssicherer Lösungen auf Basis von modernen und bewährten Technologien. Schwerpunkte der Lösungen und Erfahrungen liegen im Bereich des Public Electronic Procurement (PEP), also bei Software-Lösungen im Rahmen der Digitalisierung von Vergabeprozessen und des öffentlichen Auftragswesens.

Weitere Informationen: http://www.cosinex.de