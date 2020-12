Kostenfreies Wissensmanagement für KMU

Seit kurzem ist die neue Version 6 der Wiki-Lösung lexiCan Business erhältlich. Speziell kleine und mittlere Unternehmen können lexiCan jetzt sogar kostenfrei nutzen. Dazu steht ab sofort die neue Variante lexiCan 6 Business Free zur Verfügung. Mit der teamfähigen Wissensmanagement-Lösung (https://www.lexican.de) können sich Unternehmen auf einfache Weise eine zentrale Informationsdrehscheibe aufbauen. Die kostenfreie Variante erlaubt dabei das Anlegen eines Wissensgebiets mit bis zu 50 Artikeln beliebiger Länge ? zeitlich unbegrenzt nutzbar, werbefrei und ohne Hinterlegung von Daten.

Geeignet für vielfältige Projekte im Wissensmanagement

lexiCan 6 Business Free eignet sich im Wissens- und Informationsmanagement zum Beispiel für Projekte wie Dokumentationen, Handbücher, Knowledge Bases oder Wissensdatenbanken. Im Zuge der neuen Version 6 wurden zahlreiche Features sowohl für Nutzer mit reinem Lesezugriff als auch für Redakteure weiter optimiert. So ist beispielsweise das Auf- und Wiederfinden wichtiger Inhalte durch die Unterstützung von Synonymen, das Festlegen von Favoriten und einen dynamischen Textfilter mit farbiger Markierung der jeweiligen Passagen noch einfacher und intuitiver. Neu ist außerdem eine Kommentar-Funktion.

Komfortables Erstellen von Inhalten

Für das Erstellen und Bearbeiten von Artikeln gibt es eine neue Entwurfsfunktion, wodurch Inhalte in Ruhe innerhalb eines geschützten Bereichs vorbereitet werden können. Auch der Texteditor selbst bietet eine Reihe von praktischen Neuerungen. So lassen sich Texte zum Beispiel schneller und bequemer als bislang formatieren und Formate können per ?Pinselfunktion? übertragen werden. Optimiert wurde darüber hinaus der Umgang mit Tabellen, für die jetzt erweiterte Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen.

?Mit der neuen Free-Variante von lexiCan 6 Business können kleinere Unternehmen kostenfrei die Basis für ein effizientes Intranet schaffen und ihr Wissensmanagement professionalisieren?, erklärt Günther Eufinger, Geschäftsführer der vetafab Software GmbH. ?Wichtig war uns dabei, eine wirklich produktiv und sinnvoll nutzbare Lösung bereitzustellen ? ohne Einschränkungen durch Werbung, Software von Drittanbietern oder eine zeitliche Begrenzung.?

lexiCan 6 Business Free ist als Client-Server-Lösung für den professionellen Einsatz in Arbeitsgruppen, Firmen und Organisationen ausgelegt und kann auf aktuellen Windows-Systemen betrieben werden.

Details und Verfügbarkeit:

lexiCan 6 Business Free ist ab sofort verfügbar und kann direkt unter https://www.lexican.de heruntergeladen werden.

Die kosten- und werbefreie Free-Version erlaubt das Anlegen eines Wissensgebiets mit bis zu 50 Artikeln. Dabei ist die gleichzeitige Nutzung durch einen Redakteur und zwei Leser möglich, wobei beliebig viele Nutzer registriert werden können.

Auch die Erweiterung +WEB für das flexible Publizieren von Artikeln per Browser ist im Rahmen von lexiCan 6 Business Free einsetzbar.

Unternehmen, die mehr Artikel oder Wissensgebiete benötigen, können die reguläre Version lexiCan 6 Business lizenzieren. Die Lizenzierung erfolgt dabei nach dem Concurrent-User-Modell. Die monatlichen Preise starten bei 10,00 Euro je Redakteur und 2,00 Euro je Leser (On-Premises) beziehungsweise 12,00 Euro je Redakteur und 4,00 Euro je Leser (lexiCan Cloud).

Alle Angaben verstehen sich zzgl. MwSt.

lexiCan ist eine universell einsetzbare Wissensdatenbank, die nach dem Prinzip einer Wiki-Anwendung funktioniert. Inhalte lassen sich leicht einpflegen, miteinander verbinden und per Volltextsuche jederzeit wiederfinden. Das System eignet sich sowohl für private als auch professionelle Anwender und ermöglicht den einfachen Aufbau eines umfangreichen Wissensmanagements. lexiCan wurde von der vetafab Software GmbH mit Sitz in Groß-Bieberau entwickelt, die zusätzlich auch ergänzende Trainings- und Beratungsleistungen für Unternehmen anbietet. Weitere Informationen: https://www.lexican.de