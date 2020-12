Kostengünstig automatisch avisieren

Mit der Cloud-Plattform active avis automatisiert active logistics die Avisierung von Abholungen und Zustellungen. Mehrstufige Workflows verbessern die Planung und steigern die Zustellquote.

Abholstelle oder Empfänger kontaktiert die Software per SMS oder E-Mail und fordert sie zur Auswahl eines Zeitfensters auf. Dies kann entweder im Online-Portal oder über einen Sprachcomputer erfolgen. Sobald der Termin bestätigt ist, stellt active avis außerdem ein Track&Trace zur Verfügung. Die Software steuert die Avisierung als mehrstufigen Kommunikationsprozess mit frei konfigurierbarem Workflow. Daten zur Sendung, der Abholstelle oder dem Empfänger übernimmt die Anwendung per Webservices aus dem Transportmanagementsystem (TMS) und spielt die ausgewählten Zeitfenster auf demselben Weg auch wieder dorthin zurück. Spricht das TMS nicht mit active avis, kümmern wir uns um die Konvertierung. So lässt sie sich selbst bequem im Homeoffice verwenden.

Durch ihren gut strukturierten automatischen Prozess vereinfacht die webbasierte Software den Avisierungsvorgang erheblich und senkt die dafür anfallenden Kosten. Ausgehend von der Zahl der monatlich avisierten Sendungen eines Dienstleisters ermittelt active logistics für seine Kunden auf Wunsch den Return on Invest einer automatischen Avisierung.

