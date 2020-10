Kostenlose Demoversion der mobilen POS App für den Verkaufsraum

COSYS mobile POS App laden Sie kostenlos entweder über den Google Play Store oder den Apple App Store auf Ihr Smartphone oder Android MDE Gerät. Für POS stehen Ihnen die Cloud Demo App POS ?Non-Food? und ?Food? zur Verfügung – je nachdem, in welchem Bereich Sie arbeiten. Sie brauchen für die Cloud Demo App keine Anmelde- oder Zugangsdaten. Einfach installieren, öffnen und starten.

COSYS Backend

Hinter der mobilen POS App steht das COSYS Backend. Von dort aus werden der Cloud Demo App Testdaten bereitgestellt, z. B. Artikeltext, Preis oder Bestellaufträge. Im Gegenzug werden auch alle mobil erfassten Daten im Backend gespeichert. Sie wollen die erfassten Daten über eine Weboberfläche einsehen, bearbeiten und verwalten? Dann erweitern Sie die Cloud Demo App POS ebenfalls kostenlos um die Benutzeroberfläche ?COSYS WebDesk?.

Mobile POS App Module

COSYS bildet typische Abläufe am Point of Sale über Module ab. Folgende Module sind in der POS Demo App vorhanden:

Datenübertragung, um Stammdaten aus dem Backend zu importieren, einzelne Daten zu löschen oder mobil erfasste Daten ans Backend zurückzusenden.

Artikelauskunft, um jederzeit über einen Barcodescan in den Stammdaten hinterlegte Informationen wie Preis und Artikeltext nachzuschlagen.

Bestandsanfrage, um filial- und standortübergreifend Bestände zu jedem EAN/Artikelnummer einzusehen.

Umlagerung als Folgeprozess der Bestandsanfrage, um bspw. Überbestände der Filiale A mit Unterbeständen der Filiale B auszugleichen.

Bestellung, um Bestellungen auch mobil im Verkaufsraum auszulösen.

Retoure für eine schnelle Annahme und korrekte Verbuchung im System inkl. Kommentar- und Fotofunktion.

Bestandsänderung, um Bestände von beschädigten, verlustig gegangen etc. Artikeln zu korrigieren und direkt an das Backend zu melden. Kommentare wie ?Fund?, ?Eigenbedarf?, ?Ware beschädigt? sind denkbar.

Inventur für eine einfach und schnelle Inventur mit Funktionen wie Zählplätze abschließen, Erst- und Zweitzählung, Mende immer 1 etc.

Preisänderung mit anzugebener Menge, um für bestimmte Artikel einen neuen Preis auszuweisen. Dieses Modul kann direkt mit dem Etikettendrucker verbunden und mit Backend manuell synchronisiert werden.

Preisauszeichnung, um beschädigte oder abgegangene Etiketten neu zu drucken.

Wareneingang mit und ohne Auftrag, um sowohl bestellte als auch unangekündigte Ware entgegenzunehmen, einfach über Barcodescan und Mengenangabe. Hier hilft die Fotofunktion, um mögliche Schäden direkt zu dokumentieren.

MHD Kontrolle (für POS Food), in der Sie Ihre Filiale wählen, den Artikel scannen und das neue MHD hinterlegen.

Mobile POS App als Vollversion

Unsere Cloud Demo App gibt einen umfangreichen Eindruck darüber, wie die Arbeit mit COSYS mobiler POS Software für Sie sein kann. Natürlich müssen Sie in der Vollversion nicht all diese Module nehmen. Sie entscheiden sich für die Softwaremodule, die Sie in Ihrem Ablauf brauchen.

Ein wichtiger Unterschied der Cloud Demo App zur Vollversion ist, dass wir in der Vollversion im COSYS Backend Schnittstellenmodule haben, über die wir an Ihr führendes ERP System anbinden können. Das heißt, die mobile POS App und das ERP System stehen im permanenten Austausch und die Bestände und Artikelinformationen sind immer aktuell.

COSYS POS Software kann auch als Stand Alone ohne ERP Anbindung in der COSYS Cloud betrieben werden. Über einfachen Dateienimport importieren Sie Stammdaten im TXT, CSV, PDF etc in das COSYS System. Umgekehrt lassen sich erfasste Daten in diverse Dateiformate exportieren.

COSYS Module sind standardisiert und gleichzeitig so flexibel, dass sie nach Rücksprache mit dem Kunden in den Punkten Funktionen und Anwendung an individuellen Prozessen ausgerichtet werden können. Auf diese Weise bleiben Kosten gering und Sie erhalten eine personalisierte Lösung. Außerdem ist es möglich, Module nachzusteuern. Digitalisieren Sie also die für Sie wichtigen Prozesse zuerst, gewöhnen sich an die neuen, vereinfachten Abläufe und greifen später auf weitere Module zu.

Vorteile der POS Digitalisierung auf einen Blick

keine Verwechslungen mehr dank eindeutiger Barcodeidentifizierung

beschleunigte Abläufe bei weniger Fehlern

Synchronisation zwischen mobil erfassten Daten und Ihrem ERP System

keine eigenen IT-Ressourcen dank COSYS Cloud Service (Saas)

intuitive Anwendung und schnelles An- und Einlernen der Mitarbeiter

geringe MDE Hardwarekosten dank Smartphone App

Cloud Demo App bietet umfassenden Einblick in COSYS Lösung

Die COSYS Ident GmbH mit Sitz in Grasdorf (bei Hildesheim) besteht seit knapp 40 Jahren und ist eines der führenden Systemhäuser im Bereich mobiler Datenerfassungslösungen für Android und Windows. Ein mittelständisches Unternehmen, das seit 1982 die Entwicklung von Identifikationssystemen vorantreibt und heute branchenspezifische Komplettlösungen für nahezu alle gängigen Geschäftsprozesse anbietet. Vom Prozessdesign und der Konzepterstellung, über die Implementierung der Hard- und Software bis hin zum Projektmanagement und maßgeschneiderten Wartungsverträgen, decken wir das komplette Leistungsspektrum der Systementwicklung, Integration und Betreuung ab. Des Weiteren bietet COSYS einen Reparaturservice, WLAN-Funkvermessung, sowie Lösungen für die Bauteil-Rückverfolgung mittels DPM-Codes.