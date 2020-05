Kostenlose Erstberatung im Bereich Online Marketing

Die jetzige Situation mit der Corona-Krise zwingt uns ein wenig in die Knie. Als Freelancer und Online Marketing Experte sehe ich derzeit, dass das ein starkes Informationsbedürfnis nach Möglichkeiten im digitalen Marketingumfeld vorhanden ist.Doch bevor man sich dazu entschließt, sein hart erkämpftes Geld in Agenturen zu stecken, die meist teurer und mit Laufzeitverträgen Kunden an sich binden, biete ich was anderes an.

Damit Interesse am vielfältigen Themenspektrum Online Marketing geweckt wird, biete ich für den Start für die genannten Branchen und für Neugründungen erste Beratungen an. Ihr erhaltet einen Einblick in die Welt des digitalen Marketings und könnt dabei erste Erfahrungen sammeln. Für mich ist es vor allem wichtig, dass die Webseitenbetreiber ihre Kampagnen selbstständig steuern. Dafür ist es notwendig, dass ich euch in die Materie einführen und beispielhaft an einigen Beispielen aufzeige, wie Kampagnen generell gestaltet werden.