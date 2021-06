Kostenlose Meilenstein-Trendanalyse für Microsoft Project ? wichtige Projekttermine immer im Blick

TPG The Project Group, Full-Service Anbieter für Projektmanagement-Beratung und -Lösungen, bietet ab sofort ein kostenloses MTA-Tool für alle Versionen von Microsoft Project zum Download an. Dieses kostenlose Add-in des Microsoft Gold Certified Partners ist geeignet für alle Desktop-Versionen von Microsoft Project ab der Version 2007 bis zum Microsoft Project Online Desktop Client. In Projekten aller Größen ist die Meilenstein-Trendanalyse (MTA) eine sehr übersichtliche Methode zum Überwachen des Projektfortschritts anhand der Dokumentation und grafischen Auswertung der Verschiebungen von Meilensteinen-Terminen. Somit unterstützt die MTA das Berichtswesen mit klarer Übersicht der zeitlichen Entwicklung von Projekten, dient dem rechtzeitigen Erkennen von Terminengpässen und hilft beim Verbessern des Terminbewusstseins der Projektbeteiligten. Die verantwortlichen Projektleiter haben damit das gute Gefühl, die Meilensteine immer im Blick zu haben und rechtzeitig gegensteuern zu können, wenn dies nötig wird. Das Tool kann kostenlos heruntergeladen werden unter https://bit.ly/3Actlxn

TPG MTA Client ist ein Add-in Produkt zu Microsoft Project. Das Produkt wird direkt auf dem Client-Rechner des Projektmanagers installiert und kann dann über eine Schaltfläche in Microsoft Project gestartet werden. Der besondere Vorteil dieses Tools ist die Datenhaltung innerhalb der Microsoft Project Projektdatei. Im Gegensatz zu anderen MTA-Produkten auf dem Markt wird keine separate Datei für die MTA-Daten erzeugt. Die Informationen sind einfach in der Projektdatei verpackt und können so auch von anderen Microsoft Project Anwendern sofort genutzt werden. Die Grafikausgabe der TPG MTA Client ist konfigurierbar und die Oberfläche umschaltbar zwischen Deutsch und Englisch. Auch lassen sich ungültige Meilensteine erkennen und Stichtage für jeden Meilenstein ebenfalls mit darstellen. Kompatibel ist TPG MTA Client mit allen derzeit gängigen Microsoft Project Desktop Clients ab der Version 2007.

Eine Meilenstein-Trendanalyse ist eine übersichtliche Kombination aus Historie und Prognose ausgewählter Meilensteine eines Projekts. Sie dient der grafischen Darstellung von zeitlichen Abweichungen. Die MTA kann nur aussagekräftige Informationen liefern, wenn die Daten immer aktuell sind. Das ist nur der Fall, wenn vor den regelmäßigen Snapshots die Lage der Meilensteine richtig aktualisiert wurde. So kann die MTA auch zur Verbesserung des Terminbewusstseins bei den Projektbeteiligten führen, da diese angehalten sind, ihre Projekte immer vor den Snapshots aktualisiert zu haben.

Wie eine MTA Schritt für Schritt funktioniert, das beschreibt dieser Blogartikel: https://www.theprojectgroup.com/blog/meilensteintrendanalyse-microsoft-project/

TPG The Project Group bietet mittleren und großen Unternehmen aller Branchen seit über 20 Jahren Beratung, Lösungen und Training zu klassischem, agilem oder hybridem Multi-Projektmanagement. Die anerkannten Experten begleiten auf dem Weg in die Digitalisierung von Projekt-, Portfolio- und Ressourcenmanagement sowie PMOs, um so einen höheren Reifegrad im Projektmanagement zu erreichen. Auf Basis fundierter methodischer und technischer Expertise entstehen individuell optimierte Cloud- oder „on premises“-Lösungen auf der jeweils für den Kunden passenden technischen Plattform – Microsoft oder Planisware. Besonders bekannt ist TPG für die Integration von Projektmanagement- mit vielen anderen IT-Systemen via TPG PSLink?, einem weltweit führenden Middleware-Produkt. International überzeugen die vielen TPG Niederlassungen in Europa, Nordamerika und dem MEA-Raum sowie ein weltweites Partnernetzwerk. Ziel von TPG ist es, bei ihren Kunden für das gute Gefühl zu sorgen, dass diese ihre Projektwelt wirklich im Griff haben und der Erfolg ihrer Investition langfristig gesichert ist.

