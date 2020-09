Kostenlose Webinar-Reihe von W&H: Ihr persönlicher Wissensupload im Herbst!

W&H bringt frischen Wind auf das virtuelle Parkett! Mit einem Gratis-Angebot an Webinaren. Nutzen Sie diesen Herbst für Ihre individuelle Weiterbildung! Völlig kostenfrei und allen Reisebeschränkungen zum Trotz. Lernen Sie von internationalen Experten, und steigern Sie Ihre klinische Effizienz. Ganz einfach und bequem ? mit dem W&H-Distance-Learning.

Gemeinsam wollen wir von den digitalen Veränderungen profitieren und zukunftsfit bleiben! Das betrifft vor allem auch die gezielte Weiterbildung. Nach dem Motto ?United we inspire each other? teilen wir mit Ihnen unsere Branchenexpertise in einer kostenlosen Webinar-Reihe. Renommierte Experten geben Ihnen Einblick in ausgewählte Anwendungs- und Forschungsfelder. Wertvolle Insider-Tipps sowie Live-Demos neuester Techniken gehören ebenso dazu. Lernen Sie aus erster Hand und bleiben Sie auch diesen Herbst fachlich am Ball!

Den Auftakt macht Prof. Dr. Andreas Stavropoulos (Schweden), Dozent an der DTMD University for Digital Technologies in Medicine and Dentistry und Mitglied im Exekutivausschuss der European Federation of Periodontology (EFP), am 29. September. In seinem Webinar dreht sich alles um das Thema ?Treatment of peri-implantitis surgical and non-surgical?. Bleiben Sie gespannt!

Wissen teilen ? beruflich vorankommen!

Stellen Sie Ihre persönliche Frage ganz einfach über ein Q&A-Dialogfeld. Unsere Referenten stehen beratend zur Seite und antworten entweder gleich live oder mittels Textmessage. Lassen Sie so die Fachcommunity an aktuellen Themen aus Ihrem Praxisgeschehen teilhaben. Denn ?United we inspire each other!? und wir lernen gemeinsam ? von den Erfahrungen weltweiter Anwender.

Finden Sie alle Details zu Ihrem persönlichen Herbstprogramm!