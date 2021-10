Kostenlose Webinare: Dokumentenmanagement in SAP effizient und kosteneffektiv gestalten

Die digitale Transformation ist heute in aller Munde. Durch Digitalisierung lassen sich viele Geschäftsprozesse automatisieren. Die manuellen Tätigkeiten werden reduziert und die Transparenz und Effizienz gesteigert. Ein wichtiger Punkt dabei ist, dass die Prozesse im Unternehmen lückenlos und ohne Datenverlust stattfinden.

Der medienbruchfreie Informationsfluss wird durch die nahtlos in SAP integrierten Add-ons von inPuncto sichergestellt, die eine breite Palette an Lösungen für den ganzheitlichen Ansatz der digitalen Prozessautomatisierung des Dokumentenmanagements bereitstellen. Die Vorteile entstehen durch die vielen Anwendungsmöglichkeiten, da sie auch in verschiedenen Bereichen umsetzbar sind und die Möglichkeit der automatisierten Verarbeitung von branchenspezifischen Dokumenten bieten. Somit ergeben sich Synergieeffekte sowohl aus Kostensicht, Wartungsaufwand und -Pflege.

Einen Überblick darüber, welche Lösungsansätze für das Geschäftsmodel des Unternehmens am besten geeignet sind, können Interessenten und Kunden in den nächsten kostenlosen Webinaren im Oktober bis Dezember 2021 erhalten. Dabei bietet sich die Gelegenheit die inPuncto Software live und hautnah zu erleben und neue Impulse für die Digitalisierungsprojekte gewinnen!

Die inPuncto SAP-Experten demonstrieren innerhalb 30 Minuten die wichtigsten Funktionen und Anwendungsgebiete der jeweiligen Zusatz-Software. Alle Webinare sind interaktiv, das heißt, dass jeder Teilnehmer unsere Experten auch während der Webinare all seine Fragen zur Software stellen kann und diese dann live beantwortet werden!

Das Webinar-Programm Oktober – Dezember 2021

Thema: Bestellabwicklung in SAP automatisieren und mehr Effizienz schaffen!

07. Okt 2021 (Do), 10:30 – 11:00 – Jetzt informieren & anmelden»

16. Nov 2021 (Di), 13:30 – 14:00 – Jetzt informieren & anmelden»

16. Dez 2021 (Do), 10:30 – 11:00 – Jetzt informieren & anmelden»

Thema: Mobile Rechnungsfreigabe für SAP

12. Okt 2021 (Di), 13:30 – 14:00 – Jetzt informieren & anmelden»

18. Nov 2021 (Do), 10:30 – 11:00 – Jetzt informieren & anmelden»

Thema: Einfache Dokumenterstellung aus SAP – Wie erzeuge ich Dokumente ohne Programmierung & Scripting?

14. Okt 2021 (Do), 10:30 – 11:00 – Jetzt informieren & anmelden»

23. Nov 2021 (Di), 13:30 – 14:00 – Jetzt informieren & anmelden»

Thema: e-Rechnungen in XML-Standard-Formaten (z.B. XRechnung, ZUGFeRD, etc.) ohne Medienbruch in SAP ausstellen, versenden, empfangen & bearbeiten!

19. Okt 2021 (Di), 13:30 – 14:00 – Jetzt informieren & anmelden»

25. Nov 2020 (Do), 10:30 – 11:00 – Jetzt informieren & anmelden»

Thema: Lieferscheine komfortabel in SAP Archivieren – die einfachen und effizienten Umsetzungsszenarien

20. Okt 2021 (Mi), 10:30 – 11:00 – Jetzt informieren & anmelden»

30. Nov 2021 (Di), 13:30 – 14:00 – Jetzt informieren & anmelden»

Thema: Outlook-eMails und Attachments in SAP ablegen

26. Okt 2021 (Di), 13:30 – 14:00 – Jetzt informieren & anmelden»

02. Dez 2021 (Do), 10:30 – 11:00 – Jetzt informieren & anmelden»

Thema: Excel-Dateien direkt mit SAP verarbeiten

28. Okt 2021 (Do), 10:30 – 11:00 – Jetzt informieren & anmelden»

07. Dez 2021 (Di), 13:30 – 14:00 – Jetzt informieren & anmelden»

Thema: Kreditorenworkflow in SAP: Eingangsrechnungen (Papier- oder Digital-) automatisiert transferieren, bearbeiten & freigeben

11. Nov 2021 (Do), 10:30 – 11:00 – Jetzt informieren & anmelden»

14. Dez 2021 (Di), 13:30 – 14:00 – Jetzt informieren & anmelden»

Eine Übersicht über alle Online-Seminare ist auch im inPuncto-Veranstaltungskalender zu finden.

Die inPuncto GmbH ist SAP Partner und entwickelt eigene integrierte Enterprise-Content-Management-Lösungen (ECM) für SAP zur Automatisierung von dokumentbasierten Geschäftsprozessen: Add-on-Produkte, darauf aufbauende Gesamtlösungen, produktnahe Beratung, perfekt abgestimmte Hardware und eine hohe Supportqualität.

Der Hauptsitz der 1997 gegründeten inPuncto GmbH ist in Esslingen.

Inzwischen nutzen mehr als 700 Kunden und über 100.000 Anwender in 19 Länder die Add-on-Produkte von inPuncto.

Weitere Informationen: https://www.inpuncto.com/