Kostenlose Webinare: Dokumentenmanagement in SAP jetzt noch einfacher mit den Light Solutions von inPuncto

Die kostenfreien Webinare starten ab 30. Januar 2020 zum Kennenlernen von inPuncto SAP-Add-on-Lösungen, die Unternehmen bei der Automatisierung und Optimierung ihrer dokumentenbasierten Geschäftsprozessen in SAP unterstützen können.

Dieses Jahr inPuncto die Webinar-Reihen um mehrere neuen Themen erweitert und stellt u.A. zwei neuen Erweiterungen vor. Außerdem informieren inPuncto Experte alle Interessierte gerne über die aktuellsten Neuigkeiten in folgenden Themenbereichen:

?inPuncto Light Solutions ? schnell, einfach, komfortabel?

?Rechnungsverarbeitung in SAP? (auf der Eingangs-, sowie auf der Ausgangsseite),

?SAP Microsoft Office Integration?

?SAP Bestellungsfreigabeworkflow?

In den 30-minütigen, interaktiven Webinaren stellen inPuncto-Experten sowohl die inPuncto Zusatzsoftware als auch verschiedene Anwendungsbeispiele und -szenarien samt der neuen Funktionen an einem SAP-Demosystem vor. Dabei haben Teilnehmer jederzeit die Möglichkeit ihre Fragen zur Software zu stellen und diese werden dann live beantwortet.

Die Webinare bieten die Möglichkeit, inPuncto-Software direkt in Aktion zu sehen und sich über aktuelle Updates und neue Features der Software zu informieren und das ganz bequem von Zuhause oder einem Arbeitsplatz aus. Außerdem sind die Webinare sind so aufgebaut, dass es keine Vorkenntnisse notwendig sind. Alle Webinare richten sich sowohl an Interessierte, die die Möglichkeiten der Software für das automatische Dokumentenmanagement kennenlernen möchten, als auch an Kunden und Partner.

Kalender-Übersicht zu allen Webinaren

Webinarreihe ?inPuncto Light Solutions: Schnell, einfach und komfortabel?

Thema: Outlook-Emails und Attachments in SAP ablegen

30. Januar 2020 (Do), 13:30 ? 14:00 ? gleich informieren & kostenlos anmelden »

27. Februar 2020 (Do), 11:00 ? 11:30 ? gleich informieren & kostenlos anmelden »

26. März 2020 (Do), 11:00 ? 11:30 ? gleich informieren & kostenlos anmelden »

Thema: Excel-Dateien direkt mit SAP verarbeiten

06. Februar 2020 (Do), 11:00 ? 11:30 ? gleich informieren & kostenlos anmelden »

10. März 2020 (Di), 13:30 ? 14:00 ? gleich informieren & kostenlos anmelden »

07. April 2020 (Di), 13:30 ? 14:00 ? gleich informieren & kostenlos anmelden »

Thema: Barcode-Archivierung & direktes Scannen ? wie archiviere ich schnell & einfach Belege in SAP?

18. Februar 2020 (Di), 13:00 ? 13:30 ? gleich informieren & kostenlos anmelden »

19. März 2020 (Do), 11:00 ? 11:30 ? gleich informieren & kostenlos anmelden »

Webinarreihe ?Rechnungsverarbeitung in SAP?

Thema: Eingangsrechnungen automatisiert in SAP verarbeiten

30. Januar 2020 (Do), 11:00 ? 11:30 ? gleich informieren & kostenlos anmelden »

02. April 2020 (Do), 11:00 ? 11:30 ? gleich informieren & kostenlos anmelden »

Thema: Mobile Rechnungsfreigabe via App oder Web für SAP

03. März 2020 (Di),13:30 ? 14:00 ? gleich informieren & kostenlos anmelden »

12. März 2020 (Do), 11:00 ? 11:30 ? gleich informieren & kostenlos anmelden »

Thema: eRechnungen für SAP: Verarbeitung & Erzeugung unterschiedlicher elektronischen Rechnungsformaten

04. Februar 2020 (Di), 13:30 ? 14:00 ? gleich informieren & kostenlos anmelden »

05. März 2020 (Do), 11:00 ? 11:30 ? gleich informieren & kostenlos anmelden »

31. März 2020 (Di), 13:30 ? 14:00 ? gleich informieren & kostenlos anmelden »

Webinarreihe ?SAP Microsoft Office Integration?

Thema: Einfache Dokumenterstellung aus SAP ? Wie erzeuge ich Dokumente ohne Programmierung & Scripting?

20. Februar 2020 (Do), 11:00 ? 11:30 ? gleich informieren & kostenlos anmelden »

17. März 2020 (Di), 13:30 ? 14:00 ? gleich informieren & kostenlos anmelden »

Webinarreihe ?SAP Bestellfreigabeworkflow?

Thema: SAP-MM: Genehmigungsverfahren bei Bestellungen effizienter gestalten

25. Februar 2020 (Di), 13:30 ? 14:00 ? gleich informieren & kostenlos anmelden »

24. März 2020 (Di), 13:30 ? 14:00 ? gleich informieren & kostenlos anmelden »

Die inPuncto GmbH ist SAP Certified Solution Partner und Microsoft Partner und entwickelt integrierte Enterprise-Content-Management-Lösungen (ECM) für SAP zur Automatisierung von dokumentbasierten Geschäftsprozessen. Das Portfolio wird als Full Service angeboten: Add-on-Lösungen und -Produkte, produktnahe Beratung, perfekt abgestimmte Hardware und eine hohe Supportqualität.

Der Hauptsitz der 1997 gegründeten inPuncto GmbH ist in Esslingen.

Inzwischen nutzen mehr als 700 Kunden und über 100.000 Anwender im In- und Ausland die Add-on-Produkte von inPuncto.

Weitere Informationen: https://www.inpuncto.com/