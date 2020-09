Kostenloser, unverbindlicher Online-Plattform für Anwender: Telematik-Finder.de

Telematik-Finder.de ist ein seit Jahren etablierter Service der Mediengruppe Telematik-Markt.de und steht Kaufinteressenten unverbindlich und kostenlos zur Verfügung. Mit wenigen Klicks beschreibt der Nutzer die von ihm gesuchte Telematik-Lösung und erhält im Anschluss ausschließlich geprüfte Anbieter der “TOPLIST der Telematik” vermittelt, die sein Anforderungsprofil erfüllen können. Aufgrund des stetigen Wachstums dieser exklusiven Anbieterliste wird nun auch Telematik-Finder.de ausgebaut.

Sucht ein potenzieller Anwender und Kaufinteressent ein Telematik-System, so wird dieser von der enormen Auswahl an Anbietern und deren Lösungen schlichtweg überwältigt. Nicht selten kontaktieren Telematik-Anbieter selbstständig beispielsweise eine Spedition und bieten ihre Lösung an. Doch woher soll die Spedition wissen, in welches System sie investieren soll und welcher Anbieter die optimale Lösung bietet?

Gerade in kleinen und mittelständischen?Unternehmen ist der Wettbewerb?hoch und eine Investition?in die Digitalisierung des eigenen?Unternehmens muss gut überlegt?sein. Wichtig ist hierbei besonders?eine zukunftsfähige Technologie,?kompetenter Support und größtmögliche?Sicherheit beim Umgang?mit den Kundendaten.

Vor zehn Jahren rief die Mediengruppe Telematik-Markt.de die “TOPLIST der Telematik” ins Leben. Dies ist das Netzwerk von Telematik-Anbietern, welche sich jährlich in eben jenen wichtigen Bereichen erfolgreich von einer unabhängigen Fachjury ? bestehend aus Wissenschaftlern, Journalisten und Branchenexperten ? prüfen lassen und beweisen müssen. Mittlerweile umfasst dieses exklusive Netzwerk bereits über mehr als 70 Anbieter aus dem deutschsprachigen Raum und bildet vielfältigste Anwendungsbereiche und Branchen für den Einsatz von Telematik ab.

Anwender sind gefragt!

Telematik-Finder.de wird erweitert

Der unverbindliche und kostenlose?Online-Service Telematik-Finder.de erlaubt dem Nutzer die von ihm gesuchte Telematik-Lösung in wenigen Schritten zu beschreiben und anschließend ausschließlich Telematik-Anbieter vermittelt zu bekommen, die auf dieses Anforderungsprofil passen. Dabei erhält der Anwender ausschließlich Angebote von Unternehmen der “TOPLIST der Telematik”.

Aufgrund des Feedbacks, welches?die Mediengruppe Telematik-Markt.de als Betreiber und Initiator dieses?Service regelmäßig bekommt, wird?nun ein Aktualisierungsprozess gestartet,?um Telematik-Finder.de am?Puls der Zeit zu halten und noch?zentraler in das Blickfeld der Anwender?zu rücken. Als Teil dessen?wird die Kategorisierung überarbeitet,?sodass sich Nutzer schneller?zurechtfinden in den möglichen?Optionen zur Beschreibung der?gesuchten Lösung. Zusammen mit?den bestehenden TOPLIST-Anbietern?werden zudem neue Optionen?zur Auswahl gesuchter Telematik-Funktionen ergänzt. Im Rahmen?vielfältiger Anwendertests, welche?regelmäßig von der Mediengruppe?Telematik-Markt.de durchgeführt?werden, konnten ebenfalls wichtige?Erkenntnisse gewonnen werden,?die auch für den Telematik-Finder?von großem Wert sind.

Beschreibung komplexer Anfragen

Eine wichtige neue Änderung?für Telematik-Finder.de wird eine?Freitext-Beschreibung sein. Basierend?auf bisherigen Anfragen?sind einige Anforderungsprofile?zu komplex und individuell, um?diese mittels vordefinierter Optionen?zu beschreiben. Für diese?Anfragen werden zukünftig?Freitextfelder in das Online-Formular?eingebaut. Sie erlauben?es Nutzern, auch bei komplexen?Gesuchen, den unabhänigen?Service der Mediengruppe?Telematik-Markt.de zu nutzen.

Services für Interessenten im Überblick “TOPLIST der Telematik”

in Technologie, Service, Support geprüfte Anbieter

Telematics-Scout.com

B2B-Suchplattform

Internationale Anbieter

Telematik-Finder.de

Suchplattform D-A-CH-Raum

ausschließlich geprüfte Anbieter werden empfohlen

Berichte

Anwender berichten über ihre Erfahrungen

Telematik AwardHöchste Auszeichnung der Branche im deutschsprachigen Raum

Telematik.TVDer Branchen-Sender mit Interviews, Berichten, Praxiserfahrungen, Produktvorstellungen, Events

