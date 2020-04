Kostenloses On Demand Webinar: Rüsten Sie Ihr Home-Office auf

Hier erfahren Sie, wie Sie mit den richtigen Produkten ihr Home-Office oder Büro einfach aber sicher über die Cloud aufrüsten und steuern.

Webinar Teil 1

Wenn Sie die?BitHawk AG?nicht gut kennen, stellt Ihnen Tobias Stöckli (Leiter Key Account) das Unternehmen kurz vor. Sie erhalten Informationen zu unseren Dienstleistungen und Services.

Webinar Teil 2

Im Anschluss entführt Sie Khaell Niederheitmann in die Welt von Cisco Meraki. Er ist zuständig für alle?Cisco Meraki Partner?in der Schweiz. Sie erhalten einen kurzen Überblick zur Entstehung von Cisco Meraki. Im Anschluss stellt er Ihnen sieben Produkte vor, mit denen Sie Ihr Home-Office schnell und effizient aufrüsten.

Unter den folgenden Produkten finden auch Sie die optimale Lösung für Ihr Business.

AccessPoints für Ihr Home-Office und Büro. Wir haben die passende W-LAN Lösung für Sie.

Firewall und SD-WAN, die steuerbare Lösung im Dashboard

Cisco Meraki Switch

Software Meraki Network Insights

End Point Management Lösung / Systems Manager – für die Verwaltung von Smartphone, PC, Lap-Tops oder sogar Apple TV.

Smartkameras zur Messung von Kundenströmen in Verkaufslokalen

Gateway ? das jüngste Produkt in der Familie Wireless WAN Gateway

Wenn Sie im Anschluss an das Webinar Fragen zum Thema haben, stehen Ihnen Tobias Stöckli oder Khaell Niederheitmann gerne zur Verfügung.

Die BitHawk AG beschäftigt rund 200 Mitarbeitende. Der Hauptsitz von BitHawk ist in Sursee, weitere Standorte befinden sich in Basel, Bern und Winterthur.

Die Kernkompetenzen der BitHawk liegen in den Bereichen Consulting, Engineering und Operations von IT-Infrastrukturen sowie in IT- und Enterprise Service Management Lösungen. Das Lösungsportfolio umfasst die Themen Netzwerk, Unified Communications und Collaboration, Unified Computing, Workplace und Public- Hybrid und Privat Clouds . Speziallösungen wie IT- Security, Retail und Digital Signage Solution runden das Portfolio ab. Qualifizierte Spezialisten beraten Kunden im Hinblick auf eine langfristig sinnvolle und anpassungsfähige IT-Umgebung. Ein umfassender Service Desk, ein eigenes Rechenzentrum und Repair Center garantieren höchste Verfügbarkeit und schnelle Reaktionszeiten.