Kostenloses Online-Projektmanagement, richtungsweisende Integrationen und Features aus der Community

2020 war nicht nur im Hinblick auf gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklungen ein aufregendes Jahr, auch beim Projektmanagement-Software-Hersteller InLoox hat sich trotz globaler Krise einiges getan. InLoox hat im Jahr 2020 mit der Starter-Edition erstmals eine kostenfreie Online-Projektmanagement-Lösung auf den Markt gebracht und darüber hinaus einige richtungsweisende Produktneuheiten, Integrationen und Features veröffentlicht. Letztere stammen zum ersten Mal direkt aus dem Kunden-Feedback, das kontinuierlich in der unternehmenseigenen Contribute-Plattform gesammelt wird.

Im Mai 2020 präsentierte InLoox für seine SaaS-Lösung InLoox now! eine kostenlose Starter-Edition. Diese kommt besonders gut bei Interessenten an, die einen unkomplizierten Einstieg in das Online-Projektmanagement benötigen. ?Die Idee dafür hatten wir schon länger. Jetzt freuen wir uns umso mehr, dass wir sie in diesem Jahr umsetzen und einigen Organisationen trotz Budgetbeschränkungen und kritischer wirtschaftlicher Lage den Start ins Projektmanagement ermöglichen konnten?, sagt InLoox Geschäftsführer Dr. Andreas Tremel.

Neue Integrationen erweitern die Anbindung zur Microsoft-Landschaft

Auch 2020 hat InLoox weiterhin auf seine Microsoft Gold Partnerschaft gesetzt und die Anbindung zur Microsoft-Landschaft vorangetrieben, um den Mehrwert, den es seinen Kunden bereits heute mit den Integrationen zu Outlook und Microsoft 365 bietet, auch künftig als integrierte und smarte Projektmanagement-Plattform zu erhalten. In diesem Jahr konnte InLoox seine Anbindungen um eine Integration zu Microsoft Teams und eine Schnittstelle zu Microsoft Power BI erweitern. Über die Teams App können Nutzer direkt in der Collaboration-Plattform auf ihre Projekte zugreifen, diese bearbeiten und Informationen in Echtzeit diskutieren. Mit der Anbindung an Power BI liefert InLoox zudem einen komfortablen Analysezugang, um Projekte noch besser zu steuern und Trends rechtzeitig zu erkennen.

Optimierungen basierend auf Kunden-Feedback

Darüber hinaus fördert InLoox bewusst den kontinuierlichen Austausch mit seinen Kunden über seine Contribute-Plattform. Auf diese Weise konnten neue Features in die Roadmap aufgenommen oder bereits umgesetzt werden. Mit der Version 10.2 ließ der Software-Hersteller erstmals Feedback direkt aus seiner Community in die Produktentwicklung einfließen. Basierend auf Nutzerwünschen konnten beispielsweise der Planungsdruck und das Kanban-Board umfangreich optimiert werden. In die künftige Roadmap wurden bereits weitere Wünsche wie Abteilungsberechtigungen oder dynamische Rollenberechtigungen aufgenommen.

Ausbau der Entwicklungsabteilung

Um auch in 2021 gemeinsam mit seinen Kunden zu wachsen und die Software in ihrem Sinne voranzutreiben, investiert InLoox stark in sein Entwicklungsteam und baut dort die Ressourcen kontinuierlich aus. Neben der Entwicklungsabteilung wird auch die Arbeit der Customer Success Consultants weiter vorangetrieben. Hierbei stehen die Consultants im regelmäßigen Austausch mit den Nutzern, erörtern individuelle Herausforderungen und unterstützen mit Workshops zu verschiedenen Themen.

Das Münchner Unternehmen InLoox wurde 1999 gegründet und entwickelt in Microsoft Outlook integrierte Projektmanagement-Lösungen, die Geschäftsprozesse vereinfachen und beschleunigen. Die komfortable Outlook-Integration macht InLoox zur zentralen Plattform für das Projekt- und Tagesgeschäft. Die einfache Bedienbarkeit erleichtert den Arbeitsalltag und Projektleiter, Teams und Entscheider können sich auf die zuverlässigen Planungs-, Steuerungs- und Monitoring-Funktionen von InLoox verlassen – auf dem Desktop, im Web und am Smartphone.

InLoox ist mittlerweile bei 20 Prozent der DAX-Unternehmen und bei mehr als 60.000 Anwendern auf fünf Kontinenten und in über 65 Ländern im Einsatz. Zu den Kunden von InLoox zählen unter anderem AVIS, CHRIST Wash Systems, Deutsches Rotes Kreuz, EWE, LIEBHERR, Hoffmann Group, INTERNORM, Kantonsspital Winterthur, Novartis, Pentax Europe, STOROpack, SEAT, Siemens, SOS Kinderdörfer, US Airways, ver.di u.v.m.