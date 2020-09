Kraftvoller Auftakt zur Kollaboration / MECOTEC und Rico Verhoeven geben Marketingpartnerschaft bekannt (FOTO)

MECOTEC, der Weltmarkführer bei Entwicklung und Herstellung von elektrisch betriebenen Kältekammern, hat Profi-Sportler Rico Verhoeven als Marketingpartner verpflichtet. Rico Verhoeven ist seit 2013 ungeschlagener Weltmeister im Schwergewicht-Kickboxen (GLORY Liga) und verdankt einen Teil seines Erfolges der schnellen Regeneration nach Wettkämpfen. Ganzkörper-Kältetherapie in Kammern von MECOTEC ist dabei ein Kernbestandteil.

“Eine schnelle Regeneration ist die Voraussetzung für optimale Leistung und somit unverzichtbarer Bestandteil in meinem Sport. Ich bin stolz darauf, die MECOTEC Produkte und Kältetherapie Sportlern aller Art zu empfehlen,” sagte Rico Verhoeven bei der Vertragsunterzeichnung.

Enrico Klauer, CEO und Gründer der MECOTEC, sagt zum Beginn der Partnerschaft: “Mit Rico Verhoeven haben wir einen außergewöhnlichen Sportler gewinnen können, der als Profi seit Jahren auf MECOTEC-Produkte vertraut. Profisport und Kältetherapie sind mittlerweile nicht mehr zu trennen.”

Schon während der digitalen Konferenzreihe “Cryo vs. COVID19” von MECOTEC im Frühjahr 2020 sprach Rico als Botschafter der Ganzkörper-Kältetherapie und unterstützte betroffene Betreiber der Cryo-Community mit Rat und Informationen in seiner Position als Profisportler. Neben gemeinsamen Events werden die beiden Partner eng im Bereich Social Media und Information und Training zusammenarbeiten. Den ersten Auftritt dabei hat Rico Verhoeven im neuen MECOTEC-Imagespot: https://www.youtube.com/watch?v=HlcIYq4oSRk

Über die MECOTEC GmbH

Die MECOTEC GmbH ist der Kältetherapie-Weltmarktführer mit Produktionssitzen in Bitterfeld-Wolfen und Pforzheim. Das internationale Vertriebs- und Servicenetzwerk sorgt dafür, dass inzwischen rund 500 MECOTEC-Kältekammern weltweit in Betrieb sind. Die MECOTEC Produktpalette umfasst mittlerweile fünf unterschiedliche elektrisch betriebene Kältekammermodelle, die cryoair Kaltluftgeräte zur lokalen Kältetherapie sowie industrielle Sonderlösungen im Tiefkältebereich. MECOTEC Produkte finden Verwendung im Profi- und Freizeitsport, sowie im Beautybereich. In der Medizin ist die Kältetherapie nicht mehr wegzudenken.

Über Rico Verhoeven

Der niederländische “King of Kickboxing”, Rico Verhoeven, GLORY-Champion im Schwergewicht, steht seit Jahren an der Weltspitze. Seit 2013 verteidigt er unangefochten seinen Titel. Neben seiner sportlichen Karriere ist er als Schauspieler und Unternehmer erfolgreich, zuletzt eröffnete er im März 2020 das Restaurant “MOOD Streetfood” in Eindhoven. Aktuell wurde er zum Botschafter des niederländischen Olympischen Komitees (NOC*NSF) berufen und engagiert sich zudem sozial stark für Kinder und Jugendliche.

