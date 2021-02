Krankenkassenservice auf dem Smartphone

Kundinnen und Kunden der Novitas BKK können ihre Krankenkassenangelegenheiten ab sofort via Mobiltelefon erledigen, sicher, schnell, bequem. Die Novitas BKK Service App bietet einen praktisch unbegrenzten Dokumentenversand, die Online-Erfassung und -Änderung der Kundendaten (z. B. Bankverbindung), ein Kontaktformular und eine Schnittstelle zur Online-Geschäftsstelle, strenge Datenschutz-Standards und 2-Faktor-Authentifizierung inklusive.

Die Novitas BKK Service App ist sowohl im App Store als auch im Google Play Store zu finden. Wer schon in der Online-Geschäftsstelle angemeldet war, kann die App mit seinen Zugangsdaten direkt benutzen. Neuanwender müssen sich in der App registrieren und erhalten dann per Post die Zugangsdaten.

?Unserer Service App macht das Leben für unsere Kundinnen und Kunden nicht nur leichter?, sagt Novitas BKK-Vorständin Kirsten Budde, ?sie macht es vor allem sicherer. Künftig können Kundinnen und Kunden wichtige Dokumente jederzeit und kontaktlos einreichen.?

Die Novitas BKK ist eine der traditionsreichsten Krankenkassen überhaupt: Unter anderem wurzelt sie in der bereits 1828 gegründeten BKK Rasselstein und in der 1836 von Alfred Krupp und seinen Arbeitern in Essen gegründeten „Hülfs-Krankenkasse“. Ihre Statuten waren Vorbild für Bismarcks Krankenversicherungsgesetz von 1883. Heute zählt die Novitas BKK mit über 380.000 Versicherten zu den zehn größten deutschen Betriebskrankenkassen. Ihr Anspruch ist es, die fürsorglichste deutsche Krankenkasse zu sein.