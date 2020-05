Kreativität ist gefragt – Autokino und Autokonzerte auf der Messe Erfurt

Die Messe Erfurt und Ihre Partner sind durch die aktuelle Situation in ihrer??Kreativität besonders gefragt. Die allgemeingültigen aktuellen Regelungen ermöglichen Autokino- und Autokonzertveranstaltungen auf dem Freigelände der Messe. Ein gewisses Mass an gesellschaftlichem Leben ist so wieder möglich.

Für Kinoliebhaber geht es diese Woche bereits in die nächste Runde der Freiluftveranstaltung. Mit der Erfurter Agentur Biwow Communications GmbH kann der Messebesucher live erleben, warum das Autokino in den 1950er und 1960er Jahren Kultstauts erreichte. Aktuell kommt bereits in der zweiten Woche ?Das perfekte Geheimnis? auf die Leinwand. Durch die Ergänzung mit der Geschichte um Gotham Citys ?Joker? ist für Spannung und Unterhaltung über das gesammte Wochenende gesorgt. Die Geschichte um den Countrymusic-Star Jackson Maine in ?A Star Is Born? ist die perfekte Überleitung zu den folgenden Autokonzerten.

Über Himmelfahrt wird es dann erstmals mehrere Autokonzerte auf der Messe Erfurt geben.

?Wir freuen uns, daß sich die Mediengruppe Thüringen für das etwas andere Konzerterlebnis für die Messe Erfurt entschieden hat,? so Messe-Geschäftsführer Michael Kynast.

Privater Sitzplatz, individuelle Konzertlautstärke und Lichthupe werden dann ab jeweils 20 Uhr das Mass aller Dinge sein, wenn in den bis zu 400 PkWs auf dem Freigelände den Klängen von Karat (20.05.20), Revolverheld (21.05.20), Max Giesinger (22.05.20) über Heinz Rudolf Kunze (23.05.20) bis abschliessend zu Radio Doria (24.05.20) gelauscht wird.

?Es freut uns wirklich sehr, daß wir diese Möglichkeiten der Veranstaltungen haben, um in der besonderen aktuellen Situation für etwas Abwechslung sorgen zu können?, sagt Michael Kynast, Geschäftsführer der Messe Erfurt GmbH. ?Sie sind unsere kleinen Unterhaltungsleuchttürme.?

