Kredit abschließen – aber richtig!

Geld regiert die Welt – eine einfache, aber vielleicht auch traurige Wahrheit. Jeder hat heute täglich mit seiner Bank zu tun und in der Regel funktioniert auch alles völlig problemlos. Vor allem seitdem sich die Direktbanken am Finanzmarkt etabliert haben und viele Kunden gute Erfahrungen mit Banken wie 1822direkt gemacht haben, geben vor allem Jugendliche und junge Erwachsene kein Geld für ihre Finanzen aus.

Anders sieht es aus, wenn man sich in einer neuen Lebensphase befindet. Wenn ein sicherer Job gefunden wurde, werden Autos gekauft, Kinder in die Welt gesetzt und Häuser gebaut. Spätestens jetzt werden die Bankgeschäfte deutlich komplexer. Fast jeder nimmt irgendwann im Leben einen Kredit auf – aber vor dem ersten Kredit weiß niemand so recht, wie das überhaupt geht und woran es zu denken gilt.

Ob es nun der Traum vom Eigenheim, das Traumauto oder ein ausgedehnter Familienurlaub ist. Vieles davon können die meisten nicht aus seinen eigenen, finanziellen Mitteln finanzieren. Ein Kredit bringt Vorteile mit sich, birgt aber auch das ein oder andere Risiko, das man im besten Falle bereits im Vorfeld mit bedenkt.

Die eigene wirtschaftliche Situation kennen:

Zunächst ist es enorm wichtig, über die eigene finanzielle Situation Bescheid zu wissen, bevor ein Kredit aufgenommen wird. Man sollte die Einnahmen und Ausgaben eines Monats budgetieren und einander gegenüberstellen. Es ist entscheidend im Vorfeld zu kalkulieren, wie viel Geld man im Monat für die Rate aufbringen kann, ohne sofort in Geldnot zu geraten. Hier sollte auf jeden Fall ein Puffer für Rücklagen und Spezialfälle wie Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit eingeplant sein. Es ist nie gut zu knapp zu kalkulieren und am Ende eine böse Überraschung zu erleben. Sollten die monatlichen Kosten doch zu hoch sein, macht es Sinn noch einmal zu reflektieren, ob der Kredit gerade wirklich nötig ist. Dabei nicht vergessen: auch die Bank prüft die Kreditwürdigkeit und wird im Zweifelsfall eine Absage erteilen.

Preis der Kreditinstitute vergleichen:

Es ist in jedem Fall sinnvoll einzelne Banken miteinander zu vergleichen. Die entscheidende Kennziffer hierbei ist der sogenannte effektive Jahreszins. In dieser Zahl sind fast alle Kosten des Kredits bezogen auf die gesamte Laufzeit mit einberechnet. Der effektive Jahreszins zeigt also an, wie viel Sie der Kredit tatsächlich kosten wird. Die Banken sind verpflichtet diesen anzugeben. Seinen Fokus sollte man auf Kredite mit festen Konditionen richten, um unangenehme Überraschungen in Form von Sonderkosten zu vermeiden. Variable Konditionen wirken zwar auf den ersten Blick günstiger, es entsteht aber ein Risiko für höhere Kosten, wenn das allgemeine Zinsniveau steigt. Die Marschroute ist hier also: einen Vertragsentwurf mit fest vereinbarten Konditionen aushandeln und diesen in Ruhe prüfen.

Die Sache mit den Kreditvermittlern:

Vorsicht ist bei Kreditvermittlern geboten. Meist verlangen diese eine hohe Provision, die nicht direkt gezahlt wird, sondern in den Kredit miteinfließt. Es entstehen also doppelte Kosten: die für das Darlehen an sich und zusätzlich die Zinsen für die Provision, die meist noch sehr hoch sind.

Weiten Abstand sollte man von unseriösen Angeboten nehmen, die einen schnellen und unkomplizierten Weg zum Kredit versprechen und dies auch bei fragwürdiger Kreditwürdigkeit. Hierbei werden zusätzlich zu den hohen Kosten noch weitere Verträge vermittelt, die für den Darlehensnehmer meist wertlos sind oder weitere Kosten verursachen. Hier muss man besonders vorsichtig sein und darf sich nicht von den Angeboten blenden lassen.

Wann kann der Vertrag unterzeichnet werden:

Die Vorbereitung stimmt, die festen Konditionen wurden ausgehandelt und dem Kredit steht nun fast nichts mehr im Wege. Es ist entscheidend den vorgelegten Vertrag nochmal genau zu prüfen. Die Konditionen sollten fest und unumstößlich vereinbart sein, sodass nach einigen Monaten keine variablen ZInssätze auftauchen. Ebenso sollte der Darlehensvertrag von beiden Seiten komplett sein. Es muss ersichtlich sein, wie hoch die gesamte Rückzahlungspflicht des Darlehensnehmers ist, gleichzeitig steht er aber auch dafür gerade, dass er alle wichtigen Daten und Dokumente zu seiner wirtschaftlichen Situation eingereicht hat. Erst dann kann und soll der Vertrag unterzeichnet werden. Einen Kredit aufzunehmen ist nicht schwer. Es gilt dennoch einige Dinge zu beachten, um unangenehme Überraschungen zu vermeiden. Werden diese Punkte beachtet, steht dem Vorhaben nichts mehr im Wege.