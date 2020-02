Kreditklemme Bank: Funding Circle als Alternative

Funding Circle ist in Deutschland die erste digitale Online-Plattform für Kredite für Firmen, Selbständige, Freiberufler und Gewerbetreibende. Das Konzept basiert auf dem bekannten Crowdfunding-Prinzip: Privatanleger und institutionelle Investoren finanzieren über den Funding Circle Kreditmarktplatz den deutschen Mittelstand, allerdings in einem Prozess, der Unternehmern an Komfort und Schnelligkeit möglichst entgegenkommt.

Mittelständische Unternehmen, Selbständige, Freiberufler, Gewerbetreibende können über Funding Circle schnell und unbürokratisch ein Darlehen zwischen 10.000 Euro und 250.000 Euro mit einer Laufzeit bis zu 60 Monaten. Funding Circle zeichnet sich aus durch faire Konditionen, eine schnelle und unkomplizierte und flexible Abwicklung des Kreditangebotes, das dem Antragsteller kostenfrei innerhalb von 24 Stunden vorliegt.

Funding Circle richtet sich an nahezu alle deutschen Unternehmensformen.

Wichtig: Das Unternehmen muss mindestens 2 vollständige Jahresabschlüsse vorweisen können. Für nicht im Handelsregister eingetragene Einzelfirmen muss eine Einnahmenüberschussrechnung eingereicht werden.

Institutionelle Investoren und private Anleger entscheiden über den Kredit – nicht die Bank!

Bei Funding Circle stammt das Kapital nicht von der Bank, sondern private Anleger und professionelle Investoren wie zum Beispiel die Europäische Investitionsbank investieren in Kredite für Unternehmen und Selbständige. Das Angebot mit den konkreten Konditionen wird vorab von Funding Circle geprüft und ggf. vorgelegt. Funding Circle sorgt bei Annahme dessen dafür, dass der Kredit entsprechend finanziert wird, der Unternehmer selbst muss ab diesem Zeitpunkt kein Risiko mehr eingehen.

Firmenkredite von Funding Circle haben folgende Eigenschaften:

– Kredithöhe von 10.000 bis 250.000 Euro

– Kreditmarktplatz spezialisiert auf Firmen, Selbständige, Gewerbetreibende und Freiberufler

– Laufzeit zwischen 6 bis 60 Monate

– Absolut diskret: Ihr Arbeitgeber und Ihre Hausbank erfährt nichts!

– Kostenloses, unverbindliches Angebot in 24 Stunden!

– Kredit-Auszahlung i.d.R. innerhalb von 7 Tagen

– Kredit jederzeit ohne Zusatzkosten tilgen

– Persönlicher Ansprechpartner

– Kein Business- oder Investitionsplan notwendig

– TÜV-geprüfter Datenschutz

Prüfung der Kreditwürdigkeit: Einteilung in 6 Bonitätsstufen:

Funding Circle stuft Antragsteller in 6 Bonitätsklassen ein von A+ bis E. In welche Klasse das Kreditbegehren fällt, hängig von der Ausfallwahrscheinlichkeit des Kredites ab. Diese Ausfallwahrscheinlichkeit ermittelt Funding Circle mit einem eigenen Kreditmodell auf Basis externer Auskünfte wie der Creditreform und der aktuellen Jahresabschlüsse des Antragstellers.

Bei Funding Circle entfallen die hohen Bankmargen!

Funding Circle ist ein digitaler Marktplatz, der Geldgeber und Kreditnehmer zusammenbringt. Das Kapital fließt an Kreditsuchende, also Unternehmen, Selbständige, Gewerbetreibende, Freiberufler, und schnell wachsende Firmen.

Funding Circle bietet als Kreditmarktplatz mit dem Fokus auf Kredite für mittelständische Unternehmen, Selbständige, Freiberufler, Gewerbetreibende eine echte Kredit-Alternative zur Bank. Kreditsuchende profitieren bei Funding Circle von der innovativen Kreditanalyse und einem schnellen und effizienten Prozess, der eine Kreditzusage innerhalb von 24 Stunden möglich macht. Die digitale Plattform dient dabei auch zum Vermitteln der Kreditsumme von vielen Anlegern und der Abwicklung der Zahlungsströme an die Kreditgeber, die monatlich ihre Rendite überwiesen bekommen.