Kreisstadt Radolfzell am Bodensee geht mit Access-Lösungen zukunftsweisende Wege

Als Klima- und Umweltstadt geht Radolfzell am Bodensee nicht nur hinsichtlich ÖPNV, Energieversorgung und nachhaltiger Stadtentwicklung zukunftsweisende Wege. Bereits 2012 war für Dr. Martin Richter (IT-Leiter der Stadtverwaltung) der Einsatz einer Access-Lösung für mobile Mitarbeiter und Home-Office Arbeitsplätze zukunftsgerichtet.

Sichere Anbindung ohne VPN

Nach einer kurzen Testphase fiel die Entscheidung für G/On von Soliton Systems. Das Konzept eines portablen, installationsfreien Clients ohne den VPN-typischen Aufwand überzeugte ebenso, wie das mehrstufige Sicherheitskonzept und der geringe Administrationsaufwand. In Zusammenarbeit mit den Experten von Giritech konnte die Inbetriebnahme der Zugriffslösung per Fernwartung in rund zwei Stunden durchgeführt.

Derzeit arbeiten etwa 185 Anwender der Verwaltung in Radolfzell mit G/On. Das Einsatzspektrum reicht von der Einbindung der Branch-Offices über Mobile-Clients bis zur Integration der Heimarbeitsplätze. „Gerade in der Pandemie, wo Infektionsschutz so wichtig ist, sind wir glücklich diese Lösung bereits seit Jahren zu betreiben und einfach skalieren zu können?, so Dr. Richter.

Im Unterschied zu einem VPN erlaubt G/On ausschließlich den exakt spezifizierbaren Zugriff auf Applikationen, Terminalserver Sessions, virtuelle und physische Desktops. Per Wake-on-LAN werden PCs bei Bedarf gezielt remote aufgeweckt. Sicherheitsseitig benötigt der portablen Client zusätzlich zur Benutzer-Passwort Anmeldung eine weitere Komponente, die wahlweise als Hardware- oder Softwaretoken ausgeführt ist.

Mobility-Lösung für Smart-Devices

Neben der Einführung von G/On war die sichere Anbindung von Smartphones an MS-Exchange ein Projekt mit hoher Priorität. Besonderes Augenmerk galt der 100%igen Trennung zwischen privaten und kommunalen Daten auf den jeweiligen Geräten. Die Containerlösung MailZen von Soliton Systems sorgt dafür, dass COPE- und BYOD-Strategien ohne Eingriffe in die Privatsphäre der Nutzer realisiert werden können und unternehmenskritische Informationen vollständig abgesichert sind.

Der Rollout für die ersten 30 Nutzer gestaltete sich schnell und komfortabel: Nach dem Erhalt der Onboarding-Mail wird die App installiert und das Endgerät mit dem übermittelten Code autorisiert. Nach der Anmeldung am Postfach legt der Nutzer sein Passwort oder die Verwendung der Touch-ID fest und aktiviert den mobilen Zugriff.

Ergänzend bietet MailZen zahlreiche Funktionen, wie beispielsweise die Dateiverwaltung mit Zugriff auf lokale und zentral über WebDAV oder Sharepoint freigegebene Dateien, eine Anzeige- und Bearbeitungsfunktion für Office Dokumente, Secure-Foto und Scanfunktionen, einen gehärteten Browser sowie die Möglichkeit, Web-Anwendungen aus der geschützten Containerumgebung heraus zu nutzen.

Hohe Akzeptanz

Der Zuspruch der Anwender ist allgemein sehr gut, die neue Plattform nahezu selbsterklärend, im Bereich der Administration ist der Aufwand minimal. So stellt die MailZen Management-Konsole neben einer schnellen Übersicht (z. B. welche Benutzer sind mit wie vielen und welchen Devices angebunden) auch vielfältige und ausführliche Protokollierungsfunktionen bereit.

Die Kombination der beiden Access-Lösungen G/On und MailZen hat sich im Alltag der Stadtverwaltung Radolfzell bewährt. Spontane Anforderungen nach zusätzlichen Home-Office-Arbeitsplätzen bedingt durch Covid-19, konnten von der IT in Zusammenarbeit mit Giritech innerhalb kürzester Zeit erfüllt werden. Der extrem niedrige administrative Aufwand und der hohe Anwendungskomfort führen zu einer sehr guten Nutzungsbilanz, bei umfassender Erfüllung der strengen Datenschutzanforderungen.

Über Radolfzell am Bodensee:

Die Große Kreisstadt Radolfzell ist mit über 31.000 Einwohnern die drittgrößte deutsche Kommune am Bodensee. Die familienfreundliche Stadt verfügt als Schulträger über ein breites Bildungsangebot und bietet neben einem gut ausgebauten Betreuungskonzept auch moderne Freizeitgestaltungsmöglichkeiten.

Giritech unterstützt Unternehmen, Bildungsorganisationen, Einrichtungen im Gesundheitswesen/Healthcare und öffentliche Auftraggeber bei der Umsetzung einer durchgängigen Enterprise Mobility- und Security-Strategie. Als langjähriger Distributor für Hersteller wie Soliton Systems, Ericom Software und Faronics Corp., verfügt Giritech über die notwendige Erfahrung bei der Implementierung vor Ort und remote, leistet Pre- und After-Sales-Support und betreut Anwender bei der Auswahl der geeigneten Produkte für spezifische Umgebungen. Unser Portfolio umfasst hoch skalierbare, nutzerfreundliche und wartungsarme Lösungen, die maximale Flexibilität und Investitionssicherheit bieten.