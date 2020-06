Krise als Chance auch für beruflichen Neuanfang!

Wirklich als Dienstleistung empfundener Personalservice stellt den Menschen in den Mittelpunkt. Warum ? trotz oder wegen Krise ? genau jetzt darin die große Chance für Arbeitssuchende liegt, erläutert Christine Wrede von PPE Personaldienstleistungen GmbH & Co. KG mit Blick auf ihre langjährige Erfahrung und die besonderen Anforderungen in der aktuellen Umbruchzeit.

?Ohne Vertrauen geht nichts mehr?, wagt Christine Wrede die Behauptung und weiß dies näher zu erläutern: ?In einer Zeit der allgemeinen Verunsicherung geht Weiterentwicklung nur auf Vertrauensbasis?. Dabei bezieht sich die Personalexpertin und Geschäftsführerin sowohl auf Kandidaten als auch auf die Unternehmen, die gerade mit Wachstumseinbußen kämpfen und oft dazu neigen, ihr Recruiting komplett einzustellen. ?Dies könnte ein Fehler sein?, gibt Wrede zu bedenken. ?Wenn nach der Krise die Auftragslage wieder anzieht, könnten manche Unternehmen ohne ausreichende oder eine ausreichend qualifizierte Personaldecke dastehen und Marktanteile verlieren?.

PPE, ein heute noch inhabergeführtes Personalberatungsunternehmen mit Tradition und Erfahrung, rät ihren Unternehmenskunden, auf zielgerichtetes Recruiting oder eben auch maßgeschneiderte Lösungen über Zeitarbeit, nicht zu verzichten, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Genau dabei vermittelt PPE gerne und mit Erfolg.

Doch auch den Arbeitssuchenden empfiehlt PPE, jetzt ihre Chancen zu ergreifen. Dabei ginge es um Flexibilität, Verlässlichkeit, Initiative und die Gunst der Stunde. Gerade in der Krise hätten viele Unternehmen gemerkt, dass sie noch ein teils erhebliches Defizit im digitalen Bereich aufwiesen. Sie durchliefen derzeit quasi im Schnelldurchlauf die Weichenstellung für die Zukunft. Für diesen Quantensprung benötigen sie gerade jetzt Fachpersonal. Manchmal sei dies für einen befristeten Zeitraum sinnvoll, um sozusagen nachzurüsten, weshalb auch temporäre Arbeitsverhältnisse durchaus Sinn machen können. Für den Arbeitnehmer ein Testfeld, um sich auszuprobieren und dem eigenen Lebenslauf weiter Profil zu verleihen.

Neben?Digitale Natives?seien auch Kommunikationsspezialisten und Nachwuchsführungskräfte in solchen Zeiten der Veränderung gefragt ? sei es für Change Management, sei es für Krisenkommunikation oder durchdachte Neupositionierung. In vielen Unternehmensbereichen seien im Moment kreative Wege gefragt. Das ist vielfach die Möglichkeit, als Berufsanfänger oder Quereinsteiger Impulse zu setzen und sich auf diese Weise selbst neu auszuprobieren.

?Ein bisschen Mut gehört dazu?, betont die Personalberaterin. Sie kennt die Hebel, um von einem Zustand aus Verunsicherung oder Angst in Handlungsfähigkeit und positive Lebens- und Karrieregestaltung zu gelangen. Deshalb gehört zum Leistungsportfolio von PPE neben der Vermittlung und Beratung auch das Coaching. Die wirklichen Potenziale sieht PPE immer schon im Menschen. Hier ist Entwicklung möglich. Und der richtige ?Match? zwischen Unternehmen und Mitarbeiter. PPE sieht sich deshalb als Türöffner, Potenzialentwickler und ?Vertrauensstifter?, wie Christine Wrede es nennt. Vertrauen in sich selbst, Vertrauen in professionelle Beratung und Vertrauen in die Zukunft. Qualitäten, die wir alle gebrauchen können, um gestärkt aus der Krise hervorzugehen.

PPE Personaldienstleistungen ist seit über drei Jahrzehnten auf dem Markt der Arbeitsvermittlung tätig. Wir bauen deshalb auf fundierte Marktkenntnisse. Vor allem den Münchener Markt kennen wir sehr genau und stehen in engem Austausch mit den richtigen Ansprechpartnern. Hinzu kommen langjährige persönliche und vertrauensvolle Kontakte von renommierten Unternehmen jeder Größe und vielfältiger Branchen.

Als inhabergeführter Personaldienstleister in München können wir unseren Kunden das bieten, was sie am meisten schätzen: Flexibilität sowie persönliche und individuelle Beratung. Dass dabei das Menschliche, die gegenseitige Wertschätzung und der Humor nicht zu kurz kommen, ist uns wichtig. Wir beraten Arbeitssuchende sowie Unternehmen und führen sie passgenau zusammen.