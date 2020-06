Krise auch als Chance

Vor vier Wochen war der Chili-Con-Carne-Index hier Thema, nun hört man auch in den Medien viel von diesem Index. Denn die Kaufkraft heute ist für alle von Bedeutung. Lag dieser Index vor vier Wochen bei rund 6 Prozent, so sind es heute 7,5 Prozent, um die die Zutaten für das beliebte Rezept seit Anfang Februar gestiegen sind. Die Lebensmittelpreise gehen nach oben. Sind das etwa die Auswirkungen der europäischen Geldpolitik, die immense Summen Geld auf den Markt wirft, fragt man sich.

Die Folgen der Corona-Krise sind weltweit vorhanden und betreffen nicht nur die Wirtschaft, die Arbeitswelt, das Zusammenleben der Menschen und eben auch unsere Finanzen. Gleichwohl bietet die Pandemie Chancen mit anderen Krisen besser zurecht zu kommen und sich gründlich Gedanken zur finanziellen Zukunft zu machen.

Das Ersparte will lukrativ angelegt werden und das ist nicht einfach. So zweifeln bereits 79 Prozent der Deutschen daran, dass die Renten in Zukunft sicher sind. Dass die gesetzliche Rente kaum reicht, ist bei den meisten angekommen. Eine Möglichkeit sind Aktien, in die ein Teil des Vermögens angelegt wird. An Aktien von Goldunternehmen kommt man dabei nicht herum, ist Gold doch das Werterhaltungsmittel schlechthin.

In Frage käme ein Investment etwa in Skeena Resources oder Aztec Minerals. Skeena Resources – https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-mit-bluestone-resources-skeena-resources-und-cardinal-resources/ – erschließt zwei früher produzierende Minen in British Columbia. Für das Eskay Creek Silber-Gold-Projekt wurde die vorläufige Machbarkeitsstudie begonnen. Weitere Erkundigungen beziehen sich auf die Snip-Mine.

Aztec Minerals – https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-mit-aztec-minerals-und-treasury-metals/ – besitzt in Sonora, Mexiko 65 Prozent der Cervantes-Liegenschaft und ist deren Betreiber. Es handelt sich um eine Porphyr-Gold-Kupfer-Molybdän-Mine. Die Gesellschaft ist noch in Arizona, beim Tombstone-(Silber-Gold-Kupfer-Blei-Zink) Projekt aktiv.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Skeena Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/skeena-resources-ltd/ -).

Gemäß ?34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/