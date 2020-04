Kritik an WHO – Trump liegt nicht völlig falsch

Donald Trump liegt mit seiner Kritik nicht ganz falsch. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) das chinesische Regime auffällig für seine autoritäre Seuchenbekämpfung gelobt hat, die in einer Demokratie so nicht möglich wäre. Zudem hat sich die Organisation sehr auf Informationen aus Peking verlassen, statt früh Hinweisen aus Taiwan nachzugehen, das Virus sei von Mensch zu Mensch übertragbar. Das hätte China erzürnt. Viel zu lange hat die WHO gezögert, den Pandemiefall auszurufen. Doch ginge es dem Präsidenten um die Sache, würde er die Vorwürfe zunächst untersuchen lassen, Konsequenzen aus eventuellem Fehlverhalten fordern und erst die Beiträge streichen, falls dies verweigert wird. Er geht aber den umgekehrten Weg.

