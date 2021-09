Kryptowährungen und ihr Ruf – Berechtigte Kritik oder Fakenews?

Allen voran muss man natürlich sagen das Kryptowährungen nicht gerade Umweltfreundlich sind. Diese Aussage ist leider kein Gerücht und wir sind davon überzeugt das eine wirklich „Grüne Kryptowährung“ erst noch erfunden werden muss. Dabei schließen sich vom Prinzip her natürlich 2 Dinge aus: Nachhaltigkeit und Sicherheit, denn eine digitale Währung kann nur dann Fälschungssicher und Manipulationssicher sein wenn sie nicht von Jedem beliebig entschlüsselt werden kann und das geht dann eben auch nur dann wenn eine gute Verschlüsselung Zugrunde gelegt wird die mit hohem Energieaufwand verbunden ist. Selbst staatliche elektronische Währungssysteme werden nicht um diese Grundlagen herum kommen.

Davon aber mal abgesehen werden, gerade in Verbindung mit Bitcoin, immer wieder Verbrechen genannt, Waffenhandel, Menschenhandel, Milliardenbeträge die Terroristen zugänglich gemacht werden und viele Gerüchte mehr kursieren im Internet und in den Medien. Dabei muss man allerdings sagen das natürlich in einem solchen Bereich auch Kriminelle unterwegs sind, doch wie mittlerweile bekannt geworden ist, sind Effekthascherei und Lesevolumen deutlich wichtiger als die Realität, so berichtete selbst die bekannte, staatliche Nachrichtensendung Tagesschau, Ende 2020, in einem Artikel über Millionenbeträge in Bitcoin die beschlagnahmt worden seien und hob damit den kriminellen Hintergrund der Währung besonders hervor. Das allerdings bei kriminellen Aktivitäten alleine in Deutschland weitaus mehr Bargeld beschlagnahmt wird als Kryptowährungen, wird hierbei verschwiegen. Selbst das Kryptowährungen zwar bekannt für besonders dreiste Verbrechen sind, jedoch die Häufigkeit von Delikten mit Bargeld, Buchgeld, Aktien oder Immobilien genauso hoch sind.

Der schlechte Ruf der Kryptowährungen kommt allerdings auch durch die genannten „besonders dreisten“ Betrugsmachen in Zusammenhang mit diesem noch recht neuen Medium zustande. Die Kryptowährungen an sich sind nicht sonderlich neu, aber die Verwendung und die Möglichkeiten sind noch lange nicht so geläufig wie bei Bargeld. Während vermutlich keiner der Menschen die heute in Bitcoin und Co. investieren auf den Enkeltrick hereinfallen würden passiert das bei älteren Menschen immer wieder.

Viele Anleger haben Probleme damit im Internet die Authentizität eines Angebots zu bestätigen oder zu erkennen. Wer zum Beispiel nach einer Trading App für Kryptocoins mit besonders effizienter K.I. Unterstüzung sucht landet schnell hier: quantum ai offizielle Seite jedoch gibt es viele solcher Angebote und noch mehr unseriöse dazu, die angeblich die gleiche Technik einsetzen wollen. Dabei wissen wir mittlerweile das Quantencomputer zwar existieren aber noch lange nicht der breiten Masse zur Verfügung stehen. Es wäre also nicht sonderlich schlau jedes Angebot im Internet zu nutzen bei dem K.I. im Namen steht, statt gleich zum Original zu gehen.

Aber das unsere Gesellschaft noch einen weiten Weg vor sich hat bemerken wir spätestens dann wenn Betrüger unter den Social Media Profilen von z.B. Elon Musk gefälschte Posts untergebracht hatten oder gleich ganze Websites entwickelten um angebliche Anlagegewinne zu garantieren. Wer nun glauben möchte das darauf keiner hereinfallen würde, der lese sich diesen Artikel vom Spiegel durch. Aber auch im direkten Bekanntenkreis des Autoren dieses Artikels finden sich Menschen, die auf eine solche Mesche hereingefallen sind und viele tausend Euro verloren haben. Im konkreten Fall reden wir über 11.000€ die angeblich nach „Sichtung der Geldeingänge“ spätestens jedoch nach 2 Monaten, aus den 1,5 Milliarden Euro die Tesla in Bitcoin investiert haben soll, zurückgezahlt werden sollten.

Mit dem Versprechen eines schnellen Gewinnes lockten kriminelle hier vor allem schlecht informierte und leichtgläubige Menschen in die Falle.

Das sind alles Gründe warum eine Kryptowährung einen schlechten Ruf bekommen kann, jedoch sind daran weder die Kryptowährungen noch die Verbrecher schuld, sondern in den meisten Fällen die Menschen die auf solch einfache und, nüchtern betrachtet, mit ein wenig Abstand, offensichtliche Tricks hereinfallen. Es ist schade zu sehen das Kryptowährungen durch Effekthascherei in den Medien dann weiter schlecht geredet werden. Kryptowährungen mögen derzeit einen schlechten Ruf haben, das ist allerdings mehr als unbegründet, zumindest was den kriminellen Hintergrund angeht.