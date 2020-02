Kudelski Security von LogRhythm als europäischer Partner des Jahres 2019 ausgezeichnet

Kudelski Security, die Cybersicherheitsabteilung der Kudelski-Gruppe (SIX:KUD.S), gab heute bekannt, dass das Unternehmen von LogRhythm als europäischer Partner des Jahres 2019 ausgezeichnet wurde. Kudelski Security und die Managed Security Services wurden von LogRhythm für die hervorragende Vertriebsperformance während des gesamten Jahres geehrt.

«Aufgrund der schnellen Implementierung des Managed Security-Angebots war die Performance von Kudelski Security im gesamten Jahr 2019 hervorragend», erklärte Rob Plonk, Regional Director, Continental Europe. «Wir haben eine langjährige Geschäftsbeziehung, die auf dem gemeinsamen Wunsch basiert, Unternehmen beim Schutz ihrer Ressourcen zu unterstützen. Kudelski Security ist verdienter Preisträger des European Sales Partner of the Year-Awards, und wir freuen uns auf eine Fortsetzung unserer starken Partnerschaft im Jahr 2020.»

Kudelski Security hat das MSS-Angebot der nächsten Generation von Anfang an so konzipiert, dass vollständiger Überblick und Schutz für Daten an jedem Ort gewährleistet sind. Diese Auszeichnung ist die jüngste in einer wachsenden Reihe weltweiter Anerkennungen ? beispielsweise von IDC, Gartner und Forrester ? für die Effektivität des Ansatzes und des Partner-First-Service von Kudelski Security. Im vergangenen Jahr wurden Kudelski Security MSS im Gartner-Bericht «Europe Context: Magic Quadrant for Managed Security Services, Worldwide» als wichtiger Anbieter erwähnt.

Angesprochen auf die Auszeichnung betonte Philippe Borloz, Vice President Sales, EMEA: «Wir freuen uns ausserordentlich über diesen Award. LogRhythm ist ein anerkannter Anbieter von SIEM-Technologie der nächsten Generation, die schnelle Erkennung und Abwehr von Bedrohungen ermöglicht. Dieser Award ist eine Auszeichnung für unsere Kompetenz bei der Implementierung von Lösungen bei unseren gemeinsamen Kunden, die den Wert ihrer IT-Investitionen maximieren und Risiken minimieren.»

LogRhythm ist ein globaler Partner für Kudelski Security und stellt eine der Technologien bereit, die in der Infrastruktur der Cyber Fusion Center von Kudelski Security in der Schweiz sowie den USA implementiert sind.

Kudelski Security ist für sicherheitsbewusste Unternehmen der wichtigste Sicherheitsberater und Innovator auf dem Gebiet der Cybersicherheit. Durch unseren langfristigen Ansatz bei der Partnerschaft mit Kunden können wir ihre Sicherheitslage kontinuierlich bewerten und Lösungen empfehlen, die geschäftliche Risiken verringern, die Compliance gewährleisten und die Effektivität der Sicherheitsmassnahmen allgemein verbessern. Bei unseren Kunden, zu denen Fortune 500-Unternehmen und Regierungsbehörden in Europa und den USA gehören, arbeiten wir an den komplexesten Umgebungen und nutzen dazu eine einzigartige Kombination aus Lösungen, zu denen Consulting, Technologie, Managed Security Services und kundenspezifischen Innovationen gehören. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.kudelskisecurity.com/de/