Kühnert widerspricht Gedanken über Fusion von SPD und LINKE

Angesicht großer gesellschaftlicher Probleme wie Klimawandel,

Altersarmut und Pflegenotstand fordert der Vizechef der SPD und Juso-Vorsitzende

Kevin Kühnert eine Rückbesinnung auf die Gemeinschaft. “Das Kollektive muss

wieder stärker in den Vordergrund gerückt werden, wenn wir nicht eine Gewinner-

und Verlierergesellschaft produzieren wollen”, sagte Kühnert gegenüber

“nd.DieWoche, der Wochenendausgabe des Zeitung “neues deutschland”.

Es gebe gesellschaftliche Entwicklungen, an denen sichtbar werde, warum

Hyperindividualisierung die Probleme unserer Gesellschaft nicht wird lösen

können. “Insofern glaube ich, gibt es ein Potenzial für eine Gegenbewegung”, so

Kühnert. Die politische Linke müsse gleichzeitig der Vereinzelung der

Gesellschaft insoweit Rechnung tragen, dass sie eine gewisse Ausdifferenzierung

zulässt. Darum widerspricht er Forderungen aus seiner Partei, über eine Fusion

mit der Linkspartei nachzudenken. “Wenn man der politischen Konkurrenz einen

Gefallen tun will, führt man eine Fusionsdiskussion zu SPD und LINKE”, so

Kühnert.

Zu Meidenkommentaren, Kühnert sei beim SPD-Basisentscheid über die neue

Parteiführung ein Königsmacher gewesen, sagte er: “Mich nerven solche

Zuschreibungen. Sie stehen für eine Vereinfachung von Politik.” Bei der Wahl zum

neuen SPD-Vorsitz hätten Einzelpersonen so wenig Einfluss wie nie zuvor gehabt.

