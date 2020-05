Kunden bewerten SER und Doxis4: 93% Weiterempfehlung im Gartner Peer Insights Report

Die SER Group wird im aktuellen Report Gartner Peer Insights ?Voice of the Customer?: Content Services Platforms* als einziger deutscher Anbieter aufgeführt. Hier empfehlen 93 % der Kunden SER und Doxis4 weiter.

Der Report basiert auf den ?Gartner Peer Insights for Content Services Platforms? (CSP) und bildet die Kundenbewertungen der Softwarehersteller im globalen Markt ab. Die SER Group sieht die Plattform als eine ideale Anlaufstelle und Entscheidungshilfe im Auswahlprozess für die passende CSP-Software-Lösung.

Bestandskunden beschreiben und bewerten eigene Erfahrungen mit Softwareanbietern in den Kategorien ?Product Capabilities?, ?Evaluation & Contracting?, ?Integration & Deployment? und ?Service & Support?. Die Bewertungen werden anonymisiert veröffentlicht, nur Unternehmensgröße, Branche und Rolle des Bewertenden werden angegeben. Alle Reviews durchlaufen einen strengen Validierungsprozess, um die Authentizität sicherzustellen.

Voice of the Customer ? Kundenstimmen aus erster Hand

Gartner veröffentlicht jährlich den ?Voice of the Customer?-Bericht** zu den Kundenbewertungen auf der Peer Insights-Plattform über einen Bewertungszeitraum von 12 Monaten und berücksichtigt für den Bericht maximal 25 Anbieter. Es wurden 14 Anbieter in den Bericht aufgenommen, darunter SER als einziges deutsches Unternehmen.

Bestnoten: 93% Weiterempfehlung für SER und Doxis4

Kunden der SER Group bewerten die hohe Produktqualität, die umfangreiche Funktionalität sowie die Skalierbarkeit von Doxis4 besonders positiv. Dies spiegelt sich in der Kategorie ?Product Capabilities? wider, in der Doxis4 4,7 von möglichen 5 Punkten erhält. Ebenfalls sehr gut wird Doxis4 in der Kategorie ?Integration & Deployment? mit 4,6 von 5 Punkten bewertet.

Individuelle Kundenaussagen unter ?Reviews? auf der Peer Insights-Plattform wie: ?Great tool ? flexible, easy use & regulatory compliant?, ?Really good system with really professional staff? oder ?Easy implementation and very good UX? bestätigen die hohen Punktzahlen in der Bewertung.

?93% Weiterempfehlungsrate, das ist ein beeindruckendes Ergebnis, auf das wir sehr stolz sind. Es zeigt, dass unsere Kunden ihre Ziele im Informations- und Prozessmanagement mit Doxis4 erfolgreich umsetzen können und von den stetigen Erweiterungen und Innovation der Plattform profitieren?, freut sich Stefan Zeitzen, CSO der SER Group über die Bestätigung der Kunden.

Ebenfalls viel gelobt: die partnerschaftliche Zusammenarbeit und Qualität innerhalb der Projekte, der Service und die Kompetenz der SER-Teams. Kunden vergeben hierfür in der Gesamtbewertung 4,6 von 5 möglichen Punkten.

Sven Behrendt, COO und Leiter Professional Services kommentiert begeistert: ?Wir nehmen dies als Kompliment und als Ansporn, unseren Kunden auch weiterhin die besten Lösungen und den besten Service anzubieten und entwickeln unser Angebot kontinuierlich weiter. Neben dem Ausbau der Customer & Managed Services steht vor allem der Bereich der Lösungstemplates für unterschiedlichste Use Cases und Branchen im Fokus, damit Unternehmen ihre Digitalisierungsziele noch schneller und einfacher erreichen und gleichzeitig von den Vorteilen einer Plattformstrategie profitieren.?

Worauf kommt es bei der Entscheidung an?

Am Ende muss das Gesamtpaket stimmen. Entscheider und Anwender geben in ihren Peer Reviews übereinstimmend an, dass neben Technologie und Funktionalität vor allem die zielgerichtete Vorgehensweise bei der Projektimplementierung ausschlaggebend sei. Darüber hinaus spielen in der persönlichen Zusammenarbeit vor allem die Kompetenz des Teams und die effektive Unterstützung bei jedem Projektschritt und darüber hinaus eine wichtige Rolle.

Mehr über die Bewertung von SER und Doxis4, auch im Vergleich zu ausgewählten Anbietern und Produkten, finden Sie direkt auf der Peer Insights Plattform.

