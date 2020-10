Kunden-Weihnachtsgrüße per E-Mail ? Trends 2020.

Die E-Mail Marketing-Experten von postina.net haben eine fast 20seitige Broschüre zusammengestellt (https://www.postina.net/?id=439#1395), in der sehr anschaulich und reich bebildert, trendige Möglichkeiten für die festliche Kundenbindungsmaßnahme aufgezeigt werden.

01 Weihnachtliche Mailings: Stilvoll Kunden danken

Eine weihnachtlich gestaltete E-Mail ist ein wirkungsvoller Klassiker! Ein kleiner, persönlicher Rückblick oder Ausblick auf das neue Jahr spiegeln Unternehmen und deren Philosophie wider.

Einige Beispiele ansehen >> https://www.postina.net/de/mailings/weihnachtsgruesse/stilvolles-weihnachtsmailing.html

02 Cinemagraph: Animierter Header wie im Kino

Ein stilvolles Cinemagraph funkelt im Posteingang. Der Effekt wird erzeugt, indem ein Video bis auf eine wiederkehrende Sequenz stillgelegt wird. Als E-Mail Header ein Hingucker.

Mehr >> https://www.postina.net/de/mailings/weihnachtsgruesse/cinemagraph.html

03 Animierte GIF-Weihnachtsgrüße

Auffallen in Social Media oder Web. Animierte GIFs sorgen beim eher statischen E-Mail Design für ein kreatives Highlight und sind ein Blickfang.

Mehr >> https://www.postina.net/de/mailings/weihnachtsgruesse/bewegte-weihnachtsgruesse.html

04 Bildpersonalisierung: Der Kunde im (Bild-)Fokus

Clevere Kundenbindung dank sehr persönlicher Ansprache! Beim Versand der Mail wird das Bild mit dem Kundenamen individualisiert. Im Bildpersonalisierungs-Feature von pn.mail|mailingwork gibt es viele bestehende Motive, und es gibt auch die Möglichkeit, eigene Fotos zu personalisieren.

Mehr Motive >> https://www.postina.net/de/mailings/weihnachtsgruesse/bildpersonalisierung.html

05 Gutschein: So kommen Kunden E-Mails besonders gut an!

Kunden sehen ihr Geschenk sofort in der Mail und können den personalisierten Gutschein gleich einlösen. Mit dem Begriff ?Gutschein? im Betreff lassen sich deutlich höhere Öffnungsraten erzielen.

Beispiel ansehen >> https://www.postina.net/de/mailings/weihnachtsgruesse/personalisierter-e-mail-einkaufsgutschein.html

06 Radierbild: Künden dürfen ?auspacken?

Radierbilder kommen immer gut an. Freiradiert werden ein Gutschein, ein Foto vom Team oder auch animierte GIFs. Dabei kann das Design des Radierbildes wunschgemäß angepasst werden. Technisch liegt das Bild auf einer Landeseite, in der Kunden E-Mail wird ein Foto davon verlinkt.

Jetzt auspacken >> https://www.postina.net/de/mailings/weihnachtsgruesse/postina-radierbild.html

07 Weihnachts-Memo: Spielend Kunden für sich gewinnen

Durch das Memo bleiben Unternehmen oder Produkte spielerisch beim Kunden präsent. Neben Weihnachtsmotiven bieten sich individuelle Motive aus dem Unternehmen an. Farben und Motive können frei angepasst werden. Das Memo wird per Skript auf eine Webseite eingebunden. Tipp: Wenn man das Memory zusätzlich mit einem Gewinnspiel verknüpft, schafft man einen zusätzlichen Anreiz und generiert gleichzeitig Adressen oder Newsletter Opt-Ins.

Ausprobieren >> https://www.postina.net/de/mailings/weihnachtsgruesse/weihnachts-mini-memo.html

08 Schiebepuzzle: Eine Herausforderung für Tüftler

Das Schiebepuzzle ist anspruchsvoll und nicht ganz einfach zu lösen. Es kann gut mit einem Gewinn verknüpft werden, wie in diesem Fall einem Feuerzangenbowle-Set. Eingebunden wird es auf einer Landeseite. In der dazugehörigen E-Mail wird ein zum Puzzeln animierendes Bild eingebunden. Das Motiv des Puzzles ist austauschbar.

Schaffen Sie das Puzzle? >> https://www.postina.net/de/mailings/weihnachtsgruesse/feuerzangenbowle-puzzle/feuerzangenbowle-puzzle-gewinnspiel.html

09 Adventskalender: 24 Tage, 24 Chancen

24 Tipps, 24 Produkte oder 24 Bilder. Unternehmen bleiben während der gesamten Vorweihnachtszeit beim Kunden präsent. Eingebunden wird der Kalender per Skript auf die Website. In einer oder mehreren Mails wird der Kunde darauf hingewiesen.

Ausprobieren >> https://www.postina.net/fileadmin/xmas/adventskalender.html

10 Weihnachtsquiz: Wissen macht Spaß!

Wissen testen, Neues erfahren und dabei noch eine Kleinigkeit gewinnen: Das lockt viele Leser zur Teilnahme am Weihnachtsquiz. Wer alle Fragen beantwortet hat, gibt seine persönlichen Daten in ein Kontaktformular ein um an einer Auslosung teilzunehmen.

Weihnachtswissen testen >> https://www.postina.net/de/mailings/weihnachtsgruesse/weihnachtsquiz.html

11 Weihnachtsbaum zum selber schmücken: Der virale Weihnachtsgruß

Kunden dekorieren den Tannenbaum und verschicken ihn durch einen Klick per E-Mail als Weihnachtsgruß an Verwandte und Bekannte. Interaktives Baumschmücken mit Weiterempfehlungs-Charakter!

Ausprobieren >> https://www.postina.net/ohne-template/weihnachtsbaumschmuecken.html

>> alle IDEEN ZUM AUSPROBIEREN http://www.postina.net/de/mailings/weihnachtsgruesse

Die postina.net Weihnachtsbroschüre mit Preisangaben steht >>hier zum Download https://www.postina.net/?id=439#1395 zur Verfügung.