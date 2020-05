Kundenakquise leicht gemacht: 7 Tipps für die effiziente Neukundengewinnung

Nutzen Sie verschiedene MÃ?glichkeiten fÃ?r eine Kundenakquise

Eine gute Kundenakquise ist fÃ?r jedes Unternehmen sehr wichtig. Besonders wenn der Konkurrenzdruck steigt und auf dem Markt immer mehr Start Ups erscheinen, ist eine effektive Kundenakquise wichtig. Ansonsten kann es passieren, dass Kunden durch ein Suchmaschinenmarketing auf Konkurrenz-Produkte aufmerksam gemacht werden.

Zu einer Kundenakquise gehÃ?ren alle Formen an Werbung und Aktionen, die potentielle Kunden auf ein Produkt oder eine Dienstleistung aufmerksam machen. Media Marketing LTD hat Ihnen 7 Tipps fÃ?r eine Kundenakquise zusammengestellt.

Tipps fÃ?r eine erfolgreiche Kundenakquise

1. Werbung per Mail

2. Telefonische Kundenakquise

3. Werbung per Post

4. Eigene Webseite

5. Printwerbung

6. Networking

7. Werbegeschenke

Ein wichtiger Teil der Kundenakquise gehÃ?rt laut Media Marketing LTD eine Werbung per Post, Telefon oder Mail. Bei dieser Kundengewinnung handelt es sich um eine sogenannte Kaltakquise. Als Unternehmen treten Sie auf die unterschiedlichsten Art und Weise an den Kunden heran. Ein Anruf oder eine E-Mail dienen zu einer ersten Kontaktaufnahme, damit weitere Kontakte eingeleitet werden kÃ?nnen. Am Ende steht dann im Idealfall ein Vertragsabschluss. Im Bereich der Telefonakquise kommt es vor allem auf das Talent des VerkÃ?ufers an, ob das GesprÃ?ch zu einem guten Ergebnis fÃ?hrt.

Printwerbung bringt viele Vorteile

Gedruckte Werbung kann trotz digitalem Zeitalter effektiv sein. HierfÃ?r stehen Werbung auf Plakaten, Flyern und in Zeitungen und Zeitschriften zur VerfÃ?gung. Printwerbung bietet eine hohe Reichweite. Bei einem begrenzten Angebot, reicht eine Werbung in regionalen Tageszeitungen. Durch Anzeigen in einer Fachzeitschrift lassen sich laut Media Marketing LTD alle Zielgruppen genau ansteuern. Besonders Ã?ltere Kunden werden durch Zeitungsanzeigen besser angesprochen, da sie in der Regel kein Internet nutzen.

Gestaltung der eigenen Webseite

Eine Webseite ist ein ideales Werkzeug, um neue Kunden zu gewinnen. HierfÃ?r spielt eine gute SEO-Optimierung eine groÃ?e Rolle. Nur dadurch werden Kunden Ã?ber Suchmaschinen auf Ihr Unternehmen oder Ihre Angebote aufmerksam. Eine wichtige Rolle spielt bei der Kundenakquise auch das Webdesign. Hierbei geht es nicht nur um die optische Gestaltung der Webseite, sondern auch der logische Aufbau, Ladezeiten, FunktionalitÃ?t und die Benutzerfreundlichkeit mÃ?ssen passen.

Nutzen Sie ein groÃ?es Netzwerk

Die Erfahrung der Media Marketing LTD Mitarbeiter hat gezeigt, dass jedes Unternehmen groÃ?en Wert auf eine groÃ?e Vernetzung im Internet aufgebaut werden sollte. Durch soziale Netzwerke kÃ?nnen Sie nicht nur neues Wissen erlangen oder Erfahrungen austauschen, sondern auch Werbung streuen. Zu den klassischen Netzwerken gehÃ?ren LinkedIn, Xing, Facebook oder Twitter.