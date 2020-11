Kundenbelieferung digitalisieren mit einer Verlade- und Ablieferscannung Software von COSYS

Bei der Belieferung von Kunden oder eigenen Filialen kann es durch unvollständige Dokumentation und mangelnde Transparenz der Prozesse (von Bereitstellung, Verladung bis Auslieferung und Retoure) schnell zu Problem und Fehlern kommen. Ärger und mitunter großer finanzieller Schaden sind die Folgen.

Um derartige Probleme zu vermeiden und eine möglichst schnelle Dokumentation zu gewährleisten, bietet COSYS die TMS Verlade- Ablieferscannung Software für transparente Abliefernachweise. Die Software ist einfach in der Bedienung und kann auf fast allen mobilen Geräten mit Android oder iOS eingesetzt werden – egal ob Smartphone, Tablet oder klassisches MDE Gerät.

Funktionsumfang

Mit COSYS mobiler Software werden alle Packstücke, angefangen bei der Bereitstellung und Verladung, bis zur Auslieferung per Barcodescan erfasst und dokumentiert. Für die Verladung erhält der Mitarbeiter oder Fahrer an der Rampe eine genaue Übersicht aller Packstücke und kann diese pro Tourstopp/Kunde abarbeiten. Farbliche Kennzeichnungen und akustische Signale bei richtigen oder falschen Eingaben unterstützen bei der Arbeit.

Bei der Auslieferung wählt der Fahrer den angefahrenen Kunden aus und bekommt alle Packstücke angezeigt, die ausgeliefert werden sollen. Durch das erneute gegenscannen der Packstücke wird gewährleistet, dass keine Fehllieferungen oder Unter-/Überlieferungen stattfinden. Wenn es erforderlich ist, kann hier auch ganz unkompliziert der Verbleib von Lademitteln oder Behältern dokumentiert werden. Eine Unterschrift durch den Kunden beim Abschluss der Auslieferung bestätigt den ordnungsgemäßen Erhalt des Auftrages.

Weitere Funktionen sind:

Split-Funktion, um Packstücke aufzuteilen

Verdichten-Funktion, um Packstücke zu einer Sendung zu verdichten

NVE Funktionen, auch in Kombination mit einer vorgelagerten Kommissionierung mit COSYS Software

One-Click Entladung, mit einem Klick alle Packstücke als abgeladen kennzeichnen

Depotauslieferung ohne Beisein des Kunden, bei Nacht oder Tag

Unterschriftenerfassung

Fotoerfassung, Schadensdokumentationen

Lademittelerfassung

Erfassung von Retouren

online-/offline Fähigkeit

und vieles mehr?

Backend

Die erfassten Daten sowie die angelegten/importierten Stamm- und Vorgabedaten werden im Backend gespeichert und verarbeitet. Es gibt vielfältige Möglichkeiten und Schnittstellen, Daten aus dem COSYS Backend zu importieren oder exportieren. Bei der Wahl der Installation bieten wir sowohl eine komfortable Cloud Lösung (Software as a Service) an als auch eine lokale Installation (On Premise) auf einem Server oder PC.

Der COSYS WebDesk unterstützt Sie dabei, niemals den Überblick zu verlieren. Als grafische Oberfläche für unsere Datenbank gewährt er einen umfassenden Überblick über alle Lieferungen und Lademittel. Auch die Administration und Datenverwaltung nehmen Sie hier vor.

Komplettlösung ? rundum versorgt

COSYS bietet Ihnen das Komplettsystem bestehend mobiler und Backend Software, Hardware und Dienstleistungen, wie zum Beispiel Schulungen, hardwarenahe Dienstleistungen wie Staging und Reparaturen.

