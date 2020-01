Kundenliebling: IBB wird zum dritten Mal Testsieger

Das Institut für Berufliche Bildung (IBB) hat seine Spitzenposition beim DEUTSCHLAND TEST von FOCUS Money erfolgreich verteidigt: Gerade ist der Weiterbildungsanbieter zum dritten Mal in Folge als ?Bestes Institut für berufliche Bildung? ausgezeichnet worden. Das Qualitätssiegel bescheinigt dem Unternehmen, das mit seinen Kursangeboten deutschlandweit an mehr als 400 Standorten vertreten ist, beste Werte in der Kundenbefragung.

?Wir sind sehr stolz darauf, dass unsere Kunden uns schon drei Mal zum Branchenprimus gewählt haben?, sagt IBB-Vorstandsvorsitzende Bärbel Peters. Positives Feedback wie dieses sei der größte Ansporn für jeden einzelnen IBB-Mitarbeiter, sich jeden Tag voll und ganz für die Zufriedenheit und den Erfolg der Kursteilnehmer einzusetzen.

Für die Branchenstudie hatte das Analyseinstitut ServiceValue 146 Bildungsanbieter aus 11 Kategorien untersucht. Mehr als 21 000 Kundenerfahrungen wurden erfasst und ausgewertet. Die detaillierten Testergebnisse sind in der Ausgabe 05/2020 des FOCUS nachzulesen.

Das IBB Institut für Berufliche Bildung wurde 1985 in Buxtehude gegründet und gehört heute zu den größten privaten Weiterbildungsanbietern Deutschlands. Bereits 1996 ist das Unternehmen als erstes überregionales Bildungsunternehmen nach DIN ISO 9001 zertifiziert worden.

Zum Portfolio des IBB gehört eine große Auswahl an Lerninhalten und -Formen: vom klassischen Seminar bis zu Blended-Learning-Konzepten. Mit seiner Online-Akademie VIONA® bietet das IBB maßgeschneiderte Schulungslösungen aus 12 Fachbereichen an mehr als 400 Standorten in ganz Deutschland an. Dort treffen sich täglich mehrere Tausend Teilnehmer aus Deutschland und dem europäischen Ausland, um unter Moderation von speziell dafür ausgebildeten Dozenten gemeinsam zu lernen und zu arbeiten.

Der VermittlungsCampus des Unternehmens bietet darüber hinaus eine Vielzahl von Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung, die Ausbildungssuchende, von Arbeitslosigkeit bedrohte berufstätige Menschen sowie Arbeitssuchende nutzen können, um ihr berufliches Profil optimal zu ergänzen beziehungsweise eine neue Arbeitsstelle zu finden.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.ibb.com.