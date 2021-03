Kundenorientiert: die richtigen Service Levels von oneresource ag helfen zur erfolgreichen Umsetzung der Projekte!

Wil im März 2021 – Gute Bewertungen von oneresource ag haben tausende potenzielle Kunden im Internet erreicht. Die Kunden von oneresource ag sind der Beweis für tägliches Handeln des Unternehmens. oneresource ag hilft den Kunden, einen durchgängigen, kostenoptimierten SAP Betrieb sicherzustellen und sie mit ihren effizienten Lösungen zur Umsatzsteigerung optimal zu unterstützen. oneresource ag bekommt mit tollen Auszeichnungen Vertrauen ihrer Kunden. Hier können Sie sich die Kundenmeinungen und Erfahrungen von oneresource ag per Video ansehen: https://oneresource.com/kunden/ (https://oneresource.com/kunden/)

oneresource setzt als erster SAP Partner in der Schweiz vollumfänglich auf SAP S/4HANA, dem neuen Digitalen Kern für alle Geschäftsprozesse. Durch die Nutzung der oneresource S/4 FAST MOVE Methode und dem SAP S/4HANA Best Practice Content gelingt es, Projekte in kurzer Zeit erfolgreich umzusetzen. Die Angebote von oneresource ag bestechen durch die selektiven Betriebsmodelle, die sich individuell auf die Anforderungen des Kunden anpassen lassen. oneresource bezeichnet sich als SAP Boutique, denn ihre Dienstleistungen, Ideen und Konzepte sind in höchster Qualität genau auf die jeweilige Zielgruppe ausgerichtet.

Alle Informationen rund um die tolle Dienstleistungen mit den Referenzen finden Sie hier:

https://oneresource.com/kunden/ (https://oneresource.com/kunden/)

oneresource ist SAP Gold Partner und betreut über 200 anspruchsvolle Kunden in der ganzen Schweiz. Die 2012 gegründete Unternehmung mit Sitz in Will (SG) begeistert dank der äusserst erfahrenen Berater, immer unter dem Motto „mehr als Sie erwarten“.

oneresource ag unterstützt ihre Kunden darin, die richtigen Service Levels für ihre Bedürfnisse zu finden. Die hohe Kompetenz und das Fachwissen von oneresource ag sind bei der Prozess Beratung, Umsetzung und Anpassung von SAP Software-Lösungen anerkannt. Änderungsmanagement und Project Controlling von oneresource ag lassen die Kunden so viele Änderungen wie nötig konsequent durchführen und umsetzen, um mögliche Schaden auf das Projekt zu vermeiden. Insbesondere wird das Angebot durch die Möglichkeit hervorgehoben, Projektrisiken mit „7-Step Projekt Healthcheck“ zu bewerten und entsprechende Maßnahmen zur ihre Reduktion zu ergreifen.

Die Erfolgsstory von oneresource geht weiter und oneresource behauptet sich im Markt. Und das nach Meinung vieler Experten selbstverständlich zu Recht. Die Firma wurde 2012 gegründet und hat sich rasch zu einem innovativen Anbieter in der Digitalisierung entwickelt. Heute beschäftigt das Unternehmen in der Schweiz und ist auch international tätig.