Kundenservice und Helpdesk jetzt Fit für Top-Level Kundenservice und professionelle Kommunikation im Beschwerdemanagement

Die Personalentwicklung eines großen IT Systemhauses mit Onsite Serviceteams beauftragt Kommunikationstrainerteam der Kompakttraining GmbH & Co. KG mit Spezial Serviceschulungen zur digitalen Kommunikation und Beschwerdemanagement.

Bildungsoffensive in 2020 gestartet ? weitere Schulung für 2021 in Planung

Personalentwickler starten Bildungsoffensive um dem Anfragedruck bei den IT Spezialisten zu meistern. Der Weiterbildungsanbieter aus Hamburg bekommt aufgrund von mehr als 20 Jahren Weiterbildungserfahrung für den IT Support den Zuschlag.

Der Auftakt in 2020 mit ersten Bereichen und Onsite Teams Erfahrungen und Wirkungen der Bildungsmaßnahmen zeigen sofort, dass das Projekt in der gesamten Kundenbetreuung und dem Kundendienst fortgesetzt wird.

Kompakttraining liefert Online Serviceseminare – zeitnah

Das Schulungskonzept des Hamburger Schulungsanbieters beinhaltet alle Aspekte für einen zeitgemäßen Kundenservice und ein professionelles Beschwerdemanagement ? digital und über andere Kanäle.

Sowohl der Professionelle Umgang mit Tickets, als auch die digitale Kommunikation mit Usern und Key Usern sind Bestandteil der Serviceschulung.

Darüber hinaus schulen die Kundenservicetrainerinnen auch das Beschwerdemanagement und die professionelle Direktkommunikation im Eskalationsfall.

Bestbewertung über das gesamte Projekt hinweg

Die bisher über 50 Teilnehmer bewerteten das Seminar alles in allem mit einer durchschnittlichen Schulnote von 1,5. Auch die detaillierte Auswertung machte den Erfolg der Maßnahme deutlich:

Die Teilnehmer bestätigten mit 85% den Praxisnutzen der Seminarinhalte. Auch für 95% der Teilnehmer gab es im Seminar ausreichend Raum für Fragen und Interaktivität.

Aus diesen Ergebnissen ergab sich eine Weiterempfehlungsquote von 91%.

Auch bei diesem Interaktiven Online Seminarkonzept blieb der Spaß nicht auf der Strecke – 93% der Teilnehmer bestätigten dies.

Offene Online Serviceseminare – Termine

Der Erfolg bestätigt das Weiterbildungskonzept. Daher sind nun auch offene Online Service Seminare für Einzelpersonen buchbar, wie der Online Telefontraining Tageskurs am 26.1.2021 und Seminar Online Beschwerdemanagement ? Kundenbetreuung am 17.02.2021.

Der nach DIN ISO 9001:2015 zertifizierte Seminaranbieter aus Hamburg ist Spezialist für Kundenbetreuung, Kundenservice sowie Kundenmanagement insbesondere Inbound / Outbound-Services, B2B von Hotline, Helpdesk bis Technischen Entwicklungs-Support – für Hightech-Branchen sowie in den Bereichen IT und EDV in der gesamten D.A.C.H-Region.