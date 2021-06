K&P Computer erhält auch in Österreich IBM Gold Business Partner-Status

Der Full-Service IT-Provider K&P Computer Service- und Vertriebs-GmbH ist jetzt auch in Österreich offizieller Teil des IBM Partnernetzwerkes und erhält den Partnerstatus GOLD. Diese Auszeichnung belegt die hohe Kompetenz im Bereich der IBM Technologien des K&P Technik- und Vertriebsteams, auf welche viele namhafte nationale und internationale Kunden bereits seit vielen Jahren vertrauen.

Seit seiner Gründung 1985 in Wiesbaden ist das IT-Unternehmen auf IBM spezialisiert. Im Jahr 2021 feiert K&P Computer in Deutschland bereits 10-jährige Business Partnerschaft mit IBM. Es wurde mehrfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem IBM Bestseller Award in der Kategorie ?Commercial Champion?.

Thomas Hladik, Manager of Partner Ecosystem Austria, IBM Österreich:??Nach 10 Jahren erfolgreicher Partnerschaft in Deutschland freuen wir uns, K&P Computer auch in Österreich als Partner mit großer fachlicher Expertise begrüßen zu dürfen. Vor allem im strategischen Lösungsumfeld der IBM sehen wir neues Geschäftspotenzial für K&P Computer in Österreich und wir freuen uns auf viele gemeinsame neue Projekte.?

?Die Tatsache, dass es uns in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten gelungen ist, uns auch in Österreich als einer der führenden IBM-Partner erfolgreich am Markt?zu?etablieren, belegt das?Vertrauen, das Kunden in unsere Beratungsleistung und unseren hervorragenden Service setzen. Mein besonderer Dank gilt hier unseren engagierten Technik- und Vertriebsteams in Wien, Linz, Innsbruck und Graz.? sagt Karl-Peter Münkel, Geschäftsführer von K&P Computer Österreich, zum neu gewonnen IBM-Gold-Partner-Status.

Die K&P Computer Service- und Vertriebs-GmbH ist eines der führenden herstellerunabhängigen IT-Systemhäuser Deutschlands, das sich auf IT-Dienstleistungen für mittelständische Unternehmen fokussiert hat. Das Unternehmen bietet seit der Gründung 1985 Beratung, Service und Support für IT-Systeme mit den Schwerpunkten IBM, Hewlett Packard Enterprise, Fujitsu, Lenovo und Dell. K&P Computer betreut mit über 160 engagierten Mitarbeitern kleine und mittlere IT-Landschaften ebenso wie komplex aufgebaute Rechenzentren bei mehr als 3.000 Kunden in Deutschland und in angrenzenden EU-Staaten.

Aus dem klassischen Wartungsgeschäft kommend, hat K&P Computer sein Leistungs- und Produktportfolio stetig weiterentwickelt und so seine Position im Markt erfolgreich ausgebaut. K&P Computer bietet seinen Kunden mit den Bereichen IT-Wartung, IT-Projekte und Managed Services eine breite Palette an IT-Lösungen – komplett aus einer Hand. Hierzu zählen u. a. Support und Wartung für Hardware und Software, Beratung zu IT-Systemen, bedarfsgerechte Unterstützung für den Rechenzentrumsbetrieb sowie Lösungen für Datensicherung, Hochverfügbarkeit und Virtualisierung. Geschäftsführer des Systemhauses ist Karl-Peter Münkel.

Neben der K&P Computer-Zentrale in Wiesbaden unterhält das Unternehmen Niederlassungen in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München und Stuttgart sowie Servicestützpunkte an 20 weiteren Standorten in Deutschland. Im Jahr 2005 wurde darüber hinaus die rechtlich eigenständige K&P Computer Service- und Vertriebs-GmbH in Österreich gegründet. 2020 hat der IT-Dienstleister das Krefelder IT-Unternehmen BLUE Consult, das sich auf die Bereiche SAP, Digitalisierung und Cloud fokusiert, übernommen, wobei beide Unternehmen in ihrer Organisationsstruktur weiterhin autonom bleiben. K&P Computer zählt unter anderem folgende Unternehmen zu seinen Kunden: Ehrmann GmbH, Intersport Deutschland eG, Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Warsteiner Brauerei Haus Cramer KG und Michael Weinig AG. In Deutschland ist K&P Computer u. a. Partner von: Cisco Systems, Dell Technologies, Fujitsu Technology Solutions, Hewlett Packard Enterprise, IBM, Lenovo, Microsoft, NetApp, Sophos, Veeam und VMware.