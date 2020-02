Kunststoff-Experimente bereichern weltgrößte Bildungsmesse (FOTO)

Kunos coole Kunststoff-Kiste auf der didacta 2020

Vom 24. bis 28. März 2020 ist die didacta 2020 in Stuttgart wichtiger

Anlaufpunkt für Profis aus allen Bildungsbereichen. Die Messe liefert umfassende

Einblicke in alles, was mit Lernen zu tun hat – von der frühkindlichen Bildung,

über die berufliche Aus- und Weiterbildung bis hin zum lebenslangen Lernen. Auch

der Kunststofferzeuger-Verband PlasticsEurope Deutschland ist bereits zum

zweiten Mal gemeinsam mit dem Fonds der Chemischen Industrie (FCI) auf der

weltweit größten Bildungsmesse vertreten: Einmal mit dem Experimentierset Kunos

coole Kunststoff-Kiste für die Primarstufe, zum Zweiten mit

Sekundarstufenmaterialien wie dem Schulbuch Kunststoffe – Werkstoffe unserer

Zeit sowie der Kunststoff-Probensammlung.

Wissbegierde im Fokus

“Mit Kunos coole Kunststoff-Kiste fördern wir speziell die Wissbegierde von

Kindern im Grundschulalter. Während der Alltag und viele Lebensbereiche der

Kinder von Kunststoffen geprägt sind, sind das Wissen über das Material und der

Umgang damit noch ausbaufähig”, erläutert Dr. Rüdiger Baunemann,

Hauptgeschäftsführer PlasticsEurope Deutschland, die Motivation für das

Engagement des Verbandes. Mit fünf Experimenten werden Grundschulkinder bei Kuno

spielerisch an das Thema Kunststoffe herangeführt. Das Besondere: Fast alle

Versuche aus dem Koffer können Schülerinnen und Schüler selbst durchführen. Wie

die Experimente genau ablaufen, wird in einem Schülerheft ganz einfach

erläutert. Das Heft erklärt kindgerecht jeden Schritt, während für die

Lehrkräfte ein eigenes Begleitheft vertiefende Grundlagen bereit hält. Das

gesamte Kuno-Set wird durch den FCI unterstützt.

Früh Begeisterung wecken

Gerade im Grundschulalter versetzen naturwissenschaftliche Phänomene Kinder

häufig noch in ein ganz ursprüngliches Staunen. Sie erkunden und erfassen ihre

Welt spielerisch. Und aktuelle entwicklungs- und lernpsychologische Studien

zeigen: Die Beschäftigung mit naturwissenschaftlichen Phänomenen in frühen

Jahren legt den Grundstein für ein besseres Verständnis von Technik und

Naturwissenschaft im Erwachsenenalter. Mit Kuno wird das spielerische Entdecken

mit seriösen MINT-Inhalten verknüpft. Auf der didacta 2020 stellt PlasticsEurope

Deutschland den Lehrerinnen und Lehrern sämtliche Unterrichtsmaterialien vor und

zeigt, wie diese ihre Schülerinnen und Schüler mit den spannenden Experimenten

der Kunststoff-Kiste schon früh für Naturwissenschaften begeistern können.

Fachkräfte von übermorgen

Dies ist in Zeiten abnehmenden Interesses junger Menschen an technischen und

naturwissenschaftlichen Berufen von immer größerer Bedeutung – und so ist “Kunos

coole Kunststoff-Kiste” auch ein wichtiger früher Beitrag gegen den

Fachkräftemangel. Und auch nach der Grundschule gilt es, am Ball zu bleiben und

den Spaß der Kinder an den MINT-Fächern zu erhalten. Hier setzt das Schulbuch

Kunststoffe – Werkstoffe unserer Zeit an. Gemeinsam mit der dazugehörigen

Probensammlung bietet es für weiterführende Schulen einen hilfreichen Einstieg

in die Welt der Polymere. Auf dem Stand 5A61 des Fonds der Chemischen Industrie

in Halle 5 des Stuttgarter Messegeländes können sich Lehrkräfte während der

didacta ein eigenes Bild von den Schulmaterialien der Kunststofferzeuger machen,

mit PlasticsEurope Deutschland ins Gespräch kommen und das eine oder andere

Kuno-Experiment direkt ausprobieren.

Mehr Informationen zur Bildungsleitmesse bietet die Didacta-Webseite unter

https://www.messe-stuttgart.de/didacta/. Alles Wissenswerte zur Schularbeit und

dem Bildungsangebot der Kunststofferzeuger gibt es auf der Verbandswebseite

unter https://www.plasticseurope.org/de/resources/kunststoff-schule und einer

eigenen Kuno-Webseite unter https://kunoscoolekunststoffkiste.org/.

