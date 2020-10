Kupfer als das Schlüsselmetall

China will bis 2060 klimaneutral werden. Das Wachstum im Wind- und Solarenergiesektor ist ein wichtiger Grund, dass mehr Kupfer gebraucht wird. Denn diese Arten der Stromerzeugung verschlingen nun mal mehr Kupfer als andere Methoden. Zu den Ländern, die den Ausbau der Windkraft vorantreiben, gehören etwa Deutschland, Dänemark oder Südkorea.

Kupfer dient in Photovoltaikzellen und in der Solarstrominfrastruktur für die Produktion von Motoren, Generatoren oder Kabeln. Die Solarenergie wollen beispielsweise Italien, Westaustralien und China stärken.

Auch die Elektromobilität nimmt in Europa Fahrt auf. Auch in China steigen die Verkaufszahlen der betreffenden Fahrzeuge. Laut Schätzungen sollen die weltweiten Verkäufe von Elektrofahrzeugen von derzeit rund sechs Millionen auf ungefähr 22 Millionen im Jahr 2025 steigen. Und die Elektro- wie auch die Hybridfahrzeuge verschlingen bei der Produktion deutlich mehr Kupfer als die herkömmlichen Fahrzeuge, etwa viermal so viel. Zudem verbrauchen Infrastrukturmaßnahmen seitens der chinesischen Regierung und auch deren Baumaßnahmen immense Mengen an Kupfer. Dazu wird man Näheres im neuen 5-Jahres-Plan Chinas sehen, der Anfang November veröffentlicht werden wird.

Alle diese Technologien sollten als langfristige Treiber für den Kupferpreis dienen. Daher ein Blick auf Unternehmen, die Kupfer in ihren Projekten besitzen. Dazu gehört Adventus Mining – https://www.youtube.com/watch?v=WPa-Ui6aVns – mit seinem Engagement in Ecuador. Ecuador besitzt viele Rohstoffe, niedrige Energiekosten, gute Infrastruktur und eine bergbaufreundliche Regierung. Gold und Kupfer befindet sich dort in den von Adventus Mining verfolgten Projekten Curipamba, Pijiili und Santiago.

In Nord-, Mittel- und Südamerika ist Aztec Minerals – https://www.youtube.com/watch?v=0zdssjRMDoA&t=606s – unterwegs. Auf dem Hauptprojekt Cervantes in Sonoro gibt es Kupfer, Silber und Gold. Und auf dem Tombstone-Projekt sind Silber, Gold, Kupfer, Blei und Zink enthalten.

