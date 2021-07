Kupfer mit Marktdynamik

?????Das Konjunkturmetall Kupfer erhält in der Regel einen Preisschub, wenn gute Konjunkturdaten veröffentlicht werden, so wie gerade aus den USA. Sorgen, das sich das Kupferangebot verknappen könnte, hat gerade die von Russland eingeführte Exportsteuer auf verschiedene Metalle geschürt. Betroffen sind Kupfer, Nickel, Stahl und auch Aluminium. Zusätzlich das Kupferangebot schmälern, könnte auch die Erschöpfung der hochgradigen Kupferressourcen der größten Kupferminen. Und neue Kupferfunde waren in den letzten Jahren dünn gesät. Dies wurde durch die Covid-19-Pandemie noch verschärft, denn es kam zu Arbeitsniederlegungen und verzögerten Investitionen in die weitere Exploration und Entwicklung von Projekten.

So geht beispielsweise Rohstoffanalyst Thomas Rutland von S&P Global Market Intelligence davon aus, dass der Kupferverbrauch das Angebot übersteigen wird. Die Folge wären dann höhere Kupferpreise. Das Defizit auf dem weltweiten Markt für raffiniertes Kupfer werde, so die Prognose, von 5.000 Tonnen im Jahr 2020 auf mehr als 200.000 Tonnen im Jahr 2024 ansteigen. Ende April 2021 waren die Lagerbestände bei Kupfer so niedrig wie seit 15 Jahren nicht mehr. Mit der jetzt wieder steigenden Wirtschaftstätigkeit und dem damit ansteigenden Kupferbedarf könnte sich das rote Metall noch deutlich verteuern. Bereits Anfang des laufenden Jahres hat der Kupferpreis die meisten Prognosen übertroffen. Denn die Wirtschaft wuchs wieder, besonders in Europa und den USA. So sehen die Fundamentaldaten bestens aus und ein Investment in Gesellschaften mit Kupfer in den Projekten könnte sich auszahlen.

Zu denken wäre an Copper Mountain Mining. Mit 75 Prozent ist die Gesellschaft an der Copper Mountain Mine in British Columbia beteiligt. Jüngst gelang eine Rekordproduktion.

Hannan Metals – https://www.youtube.com/watch?v=CVv5Ivi9X6U – erforscht sein San Martin Kupfer-Silber-Projekt in Peru. Mit den abgesteckten 88 Mineralkonzessionen gehört das Unternehmen flächenmäßig zu den größten Explorationsunternehmen in Peru.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Copper Mountain Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/copper-mountain-mining-corp/ -) und Hannan Metals (-https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/hannan-metals-ltd/ -).

