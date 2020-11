Kupfer und Zink als Rohstoffe, ohne die nichts geht

Die Produktionsdaten aus den USA, China und auch der Eurozone zeigen, dass Aufträge eingegangen sind, mehr als erwartet. Besonders die USA-Produktionstätigkeit hat sich im Oktober stärker als erwartet beschleunigt. So zeigt der Einkaufsmanagerindex (PMI) als anerkanntes Konjunkturbarometer, dass besonders in Deutschland das verarbeitende Gewerbe stark an Fahrt zugenommen hat.

Beim Kupfer werden Versorgungsunterbrechungen aus Südamerika aufgrund vorübergehender Minenschließungen (wegen der Corona-Pandemie), vor allem in Peru, zu einer geringeren Produktionsmenge führen. Allein aus Peru werden im Vergleich zum Vorjahr geschätzte 14 Prozent weniger abgebautes Kupferkonzentrat kommen.

Kupfer und auch Gold besitzt beispielsweise Aurania Resources – https://www.youtube.com/watch?v=jY3Y8_Sazb0 – in seinem Flaggschiffprojekt The Lost Cities-Cutucu in den Anden Perus. Viele geochemische und geophysikalische Vermessungen wurden durchgeführt. Herausragend ist dabei das Tsenken N2-Gebiet, das das Potenzial für eine supergene sekundäre Kupferentdeckung besitzt. Gold und Kupfer ist jedenfalls eine gute Kombination für ein Rohstoffunternehmen.

Ähnlich ist die Lage beim Zink, einem nicht nur für die Automobilindustrie wichtigem Metall. Auch beim Zink ist das Angebot aus Peru zurückgegangen, ebenso aus Brasilien. Gleichzeitig steigt die Nachfrage aus China, Korea und Japan an. Ein Unternehmen, das die Nachfrage nach Zink und Kupfer in Zukunft bedienen könnte, ist Aztec Minerals.

In Nord-, Mittel- und Südamerika ist Aztec Minerals – https://www.youtube.com/watch?v=0zdssjRMDoA&t=607s – unterwegs. Auf dem Hauptprojekt Cervantes in Sonoro (Mexiko) gibt es Kupfer, Silber und Gold. Und auf dem Tombstone-Projekt in Arizona sind Silber, Gold, Kupfer, Blei und Zink enthalten. Vielversprechende Bohrergebnisse gibt es bereits.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Aurania Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/ -).

