Kuya Silver gibt Ernennung eines neuen Chief Financial Officer und General Counsel bekannt



Vancouver, BC, 24. Juni 2021 – Kuya Silver Corporation (CSE: KUYA) (OTCQB: KUYAF) (Frankfurt: 6MR1) (das „Unternehmen“ oder „Kuya“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/kuya-silver-corp/ ) freut sich, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange (die „Börse“) bekannt zu geben, dass Frau Annie Sismanian zum Chief Financial Officer des Unternehmens ernannt wurde.

Frau Sismanian ist Chartered Professional Accountant (CPA, CA) und verfügt über mehr als 18 Jahre Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Strategie und Unternehmensentwicklung. Bevor sie zu Kuya kam, war sie Vice President, Corporate Finance and Investor Relations bei Guyana Gold und hatte leitende Finanzfunktionen bei Hydro One, Kinross, Barrick, Fairmont und PWC inne. Frau Sismanian tritt die Nachfolge von Frau Lesia Burianyk als Chief Financial Officer an. Frau Burianyk hat zugestimmt, bei Kuya in der Rolle der Finanzdirektorin zu bleiben.

Das Unternehmen freut sich auch bekannt zu geben, dass Herr Aaron Hunter zum General Counsel des Unternehmens ernannt wurde. Herr Hunter verfügt über mehr als fünfzehn Jahre Erfahrung im Bereich Wirtschaftsrecht, mit Schwerpunkt Rohstoffindustrie. Er war sieben Jahre lang für einen führenden Goldproduzenten tätig, wo er die rechtliche Leitung in den Bereichen Projektentwicklung, Lieferkette, Unternehmensführung und Integrität innehatte. Herr Hunter war auch als Unternehmensjurist für zwei globale Ingenieurbüros tätig. Bevor er Unternehmensjurist wurde, praktizierte er Gesellschafts- und Wertpapierrecht bei einer bekannten kanadischen Firma und einer globalen Firma mit Sitz in den USA. Er ist als Anwalt in Ontario und New York zugelassen.

David Stein, Präsident und CEO von Kuya, erklärte: „Wir freuen uns sehr, dass wir unser Führungsteam mit diesen hervorragenden und erfahrenen Branchenprofis erweitern können. Wir sind sehr stolz auf das Team, das wir bis jetzt in Peru und Kanada zusammengestellt haben. Kuya hat das ehrgeizige Ziel, eine kostengünstige Silberproduktion und ein Unternehmenswachstum zu erreichen, und der Aufbau eines hochqualitativen Teams zur Umsetzung unserer Strategie ist ein wichtiger Teil unserer Pläne“.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Börse, 625.000 Incentive-Aktienoptionen („Optionen“) zum Erwerb von Stammaktien am Kapital des Unternehmens (jeweils eine „Stammaktie“) gewährt hat. 150.000 wurden Frau Sismanian in Verbindung mit ihrer Ernennung zum Chief Financial Officer zu einem Ausübungspreis von 1,55 $ gewährt, 225.000 wurden Mitarbeitern und Beratern zu einem Ausübungspreis von 1,55 $ gewährt und 250.000 wurden unabhängigen Direktoren zu einem Ausübungspreis von 1,90 $ gewährt. Die Optionen unterliegen unterschiedlichen Ausübungsbedingungen. Alle Stammaktien, die gemäß den Optionen ausgegeben werden, unterliegen einer Sperrfrist, die am 25. Oktober 2021 abläuft, es sei denn, die Börse erteilt eine schriftliche Genehmigung zur Ausgabe der Stammaktien ohne Sperrfrist.

Über Kuya Silver Corporation

Kuya ist ein in Kanada ansässiges, auf Silber fokussiertes Bergbauunternehmen, das das Projekt Bethania besitzt, zu dem auch die Mine Bethania in Zentralperu gehört. Die Bethania-Mine war bis 2016 in Produktion und mahlte ihr Erz in verschiedenen anderen Konzentratanlagen in der Region. Der Plan des Unternehmens ist es, eine Erweiterung durchzuführen und eine Konzentratanlage am Standort zu errichten, bevor der Betrieb wieder aufgenommen wird. Die Bethania-Mine produzierte Silber-Blei- und Zinkkonzentrate aus dem Abraummaterial, bis sie aufgrund der Marktbedingungen und des Mangels an Betriebskapital auf Pflege und Wartung gesetzt wurde.

Kuya Silver Corp.

Telefon: (604) 3984493

info@kuyasilver.com

www.kuyasilver.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Diese Pressemitteilung kann Aussagen enthalten, die „zukunftsgerichtete Informationen“ darstellen, einschließlich Aussagen zu den Plänen, Absichten, Überzeugungen und aktuellen Erwartungen des Unternehmens, seiner Direktoren oder seiner leitenden Angestellten in Bezug auf die zukünftigen Geschäftsaktivitäten des Unternehmens. Die Wörter „können“, „würden“, „könnten“, „werden“, „beabsichtigen“, „planen“, „antizipieren“, „glauben“, „schätzen“, „erwarten“ und ähnliche Ausdrücke, soweit sie sich auf das Unternehmen oder dessen Management beziehen, sollen solche zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Geschäftsaktivitäten darstellen und mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind, und dass die zukünftigen Geschäftsaktivitäten des Unternehmens aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Schwankungen der Marktpreise, Erfolge der Geschäftstätigkeit des Unternehmens, fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung und allgemeine wirtschaftliche, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, und daher wird den Lesern empfohlen, sich auf ihre eigene Einschätzung solcher Unwägbarkeiten zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Weder die Canadian Securities Exchange noch die Investment Industry Regulatory Organization of Canada übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.