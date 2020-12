Kuya Silver schließt Erwerb von 100% der Anteile an der Bethania Mine ab

Kuya Silver Corporation (CSE: KUYA) (OTCQB: KUYAF) (Frankfurt: 6MR1) (das „Unternehmen“ oder „Kuya“ – https://www.youtube.com/watch?v=-3Ho4RwFfzU&t=14s) freut sich bekannt zu geben, dass es über seine indirekte hundertprozentige peruanische Tochtergesellschaft (Kuya Peru S. A. C. , vormals Aerecura Materiales S.A.C. ) 100 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien des Kapitals von S&L Andes Export S. A. C. („S&L“) erworben hat. S&L ist das peruanische Unternehmen, das Eigentümer der Bethania-Mine ist und die Bergbaukonzession, Genehmigungen und andere Rechte besitzt (zusammen das „Bethania-Projekt“).

Kuya beabsichtigt, S&L demnächst in Minera Toro del Plata S. A. C. umzubenennen.

Der in der Börsenzulassungserklärung der Gesellschaft vom 1. Oktober 2020 offengelegte Anteilskaufvertrag zum Erwerb eines 80 %igen Anteils an S&L wurde geändert, um den Erwerb des verbleibenden 20 %igen Anteils an S&L einzuschließen, wie in der Pressemitteilung der Gesellschaft vom 26. Oktober 2020 beschrieben (die „Transaktion“).

Die Bedingungen für den Kauf der ursprünglichen 80%igen Beteiligung beinhalteten Barzahlungen in Höhe von insgesamt USD$3.500.000 und die Ausgabe von 3.670.000 Stammaktien am Kapital von Kuya (jeweils eine „Stammaktie“) an die Eigentümer von S&L. Vor dem Abschluss zahlte Kuya insgesamt USD$715.000 auf den Kaufpreis.

Die Bedingungen für den Kauf der verbleibenden 20 % der Anteile beinhalteten eine Barzahlung in Höhe von 1.325.000 USD und 425.000 USD in Stammaktien. Die Anzahl der ausgegebenen Stammaktien wurde beim Abschluss unter Verwendung des 5-Tages-Durchschnittsschlusskurses der Stammaktien an der Canadian Securities Exchange berechnet, der 2,09 CAD betrug und zur Ausgabe von 259.288 Stammaktien führte.

Insgesamt zahlte Kuya beim Abschluss des Erwerbs von 100 % von S&L weitere USD$ 4.110.000 und gab 3.929.288 Stammaktien aus.?

Die 3.929.288 Stammaktien wurden an Erika Soria López, eine der beiden früheren Eigentümer von S&L, ausgegeben. Kuya hat nun 36.270.020 Stammaktien ausgegeben und im Umlauf. In Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen und -instrumenten ist Erika Soria López durch die Transaktion zu einem Insider von Kuya geworden und hält einen Anteil von 10,83% auf nicht verwässerter Basis.? Darüber hinaus hat Kuya als Teil der Transaktion zugestimmt, Erika Soria López als Beraterin für das Unternehmen zu ernennen und wird ihr über ihre Beratungsfirma Cima Nevada S. A. C. ?5.000 USD pro Monat zahlen. Die Beratertätigkeit wird so lange bestehen, wie sie eine Beteiligung von mehr als 5% an Kuya hält. ?

Alle in Verbindung mit der Transaktion ausgegebenen Stammaktien unterliegen einer viermonatigen Wiederverkaufsbeschränkung, die am 16. April 2021 ausläuft, wobei 1.835.000 der Stammaktien einer zusätzlichen Sperrfrist unterliegen, die am 15. Dezember 2021 ausläuft.

David Stein, Präsident und CEO von Kuya, sagte: „Wir freuen uns sehr, die Übernahme unseres Flaggschiffs abzuschließen und die Exploration und Entwicklung der Bethania-Projekterweiterung voranzutreiben. Jetzt, wo wir die rechtliche und betriebliche Kontrolle über S&L haben, beabsichtigen wir, erstklassige Verwaltungs-, Gesundheits- und Sicherheitsverfahren zu implementieren, die für das Bethania-Projekt unerlässlich sind, während wir die Aktivitäten hochfahren, insbesondere in der Ära von COVID-19. Wir gehen davon aus, dass wir die Aktivitäten von Kuya Anfang 2021 beschleunigen werden, und wir freuen uns darauf, mit den Fortschritten im Bethania-Projekt Werte für alle Beteiligten zu schaffen.“

Über Kuya Silver Corporation

Kuya ist ein in Kanada ansässiges, auf Silber fokussiertes Bergbauunternehmen, das das Projekt Bethania besitzt, zu dem auch die Mine Bethania in Zentralperu gehört. Die Bethania-Mine war bis 2016 in Produktion und mahlte ihr Erz in verschiedenen anderen Konzentratanlagen in der Region. Der Plan des Unternehmens ist es, eine Erweiterung durchzuführen und eine Konzentratanlage am Standort zu errichten, bevor der Betrieb wieder aufgenommen wird. Die Bethania-Mine produzierte Silber-Blei- und Zinkkonzentrate aus dem Abraummaterial, bis sie aufgrund der Marktbedingungen und des Mangels an Betriebskapital auf Pflege und Wartung gesetzt wurde. ?

Leserhinweis – Disclaimer

Diese Pressemitteilung kann Aussagen enthalten, die „zukunftsgerichtete Informationen“ darstellen, einschließlich Aussagen zu den Plänen, Absichten, Überzeugungen und aktuellen Erwartungen des Unternehmens, seiner Direktoren oder seiner leitenden Angestellten in Bezug auf die zukünftigen Geschäftsaktivitäten des Unternehmens. Die Wörter „können“, „würden“, „könnten“, „werden“, „beabsichtigen“, „planen“, „antizipieren“, „glauben“, „schätzen“, „erwarten“ und ähnliche Ausdrücke, soweit sie sich auf das Unternehmen oder dessen Management beziehen, sollen solche zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Geschäftsaktivitäten darstellen und mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind, und dass die zukünftigen Geschäftsaktivitäten des Unternehmens aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Schwankungen der Marktpreise, Erfolge der Geschäftstätigkeit des Unternehmens, fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung und allgemeine wirtschaftliche, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, und daher wird den Lesern empfohlen, sich auf ihre eigene Einschätzung solcher Unwägbarkeiten zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Weder die Canadian Securities Exchange noch die Investment Industry Regulatory Organization of Canada übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.