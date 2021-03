Lüfterloser Embedded PC mit Tripple LAN Funktionalität

Hinter der FLEX Serie von ICP Deutschland verbirgt sich eine modulare Industrie PC Serie, bei der ein Embedded System und ein optionales Display beliebig kombinierbar sind. Mit dem neuen Embedded PC FLEX-BX100 erweitert sich die Embedded PC Auswahl um eine passiv gekühlte Variante. Der FLEX-BX100 unterstützt die 8-te Generation der Intel? CoreTM Prozessoren. Zur Auswahl stehen eine performante Variante mit dem Intel? CoreTM i5-8365UE, einem Vierkern-Prozessor mit einer maximalen Taktfrequenz von 4,1 GHz, und eine preiswertere Variante mit dem Intel? Celeron? 4305UE, einem Zweikern-Prozessor mit einer Taktfrequenz von 2.0GHz. Unterstützt werden auf den beiden DDR4-SO-DIMM Sockeln bis zu 32GB Arbeitsspeicher mit einer Taktfrequenz von bis zu 2400MHz, wobei standardmäßig bereits 4GB Speicher verbaut sind. Die Intel? HD Grafikeinheit in der 9-ten Generation unterstützt HD in 4K und bietet sowohl einen HDMI Anschluss für alle gängigen Displays als auch LVDS für den Anschluss an die FLEX-Display-Kit Serie. Das Embedded System bietet Tripple GbE LAN, von dem zwei Anschlüsse mit dem optionalen PoE-PD Modul PoE-Funktionaliät erlangen können. Ferner stehen vier USB 3.2 der zweiten Generation mit 10 Gbps, eine RS-232/422/485 und eine RS-232 Schnittstelle für den Anschluss von Peripheriegeräten zur Verfügung. Außerdem bietet der FLEX-BX100 einen 2,5? SATA Laufwerksschacht, einen NGFF M.2 2230 A-Key Sockel mit PCIe x1 und USB Signal und einen NGFF M.2 2280 M-Key Sockel mit PCIE 3.0 x4 Signal für NVMe? Module. Das Metallgehäuse ist 357x222x44 mm groß und ist ausgelegt für einen Betriebstemperaturbereich von -10?C ~+60?C. Auf Kundenwunsch liefert die ICP Deutschland den Embedded PC mit dafür passenden industriellen Arbeits- und Massenspeichern vorbestückt aus. Kompatible Displays sind von 15 bis 24? erhältlich.

Produktlink:

https://www.icp-deutschland.de/index.php?stoken=8BB04905&lang=0&cl=search&searchparam=flex-bx100

Spezifikationen

Passiv gekühltes Embedded System

Intel? 8-te Generation CoreTM i5 oder Celeron? CPU

32GB DDR4 Arbeitsspeicher

Erweiterungen: NGFF M.2 und PoE PD

Tripple GbE LAN, USB3.2, RS-232/422/485, HDMI

Betriebstemperatur: -10?C~+60?C

Wandmontage oder Anbringung an FLEX-Display-Kit

?Anwendungsbereiche/Applikationen

Automatisierung

Industrielle Steuerung

Machine Vision

Datenlogger

Industrie PC

?

