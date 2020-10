Lab to Beauty ? We are Family

Der Markenname Lab to Beauty wurde stark von der “Farm to Table” -Bewegung inspiriert. Das Ragusa-Duo wollte eine Bewegung ähnlich der ?Farm-to-Table? -Bewegung im Beauty-Raum schaffen, die Pflanzen an die erste Stelle setzt und “Reinheit” zur Priorität macht. Sie waren fasziniert von CBD und seinen beruhigenden Vorteilen und stellten fest, dass es immer beliebter wurde, und beschlossen daher, eine saubere Clean Beauty Marke in der Luxuswelt zu schaffen. Sie sahen CBD als einen notwendigen Wirkstoff im Schönheitsbereich, da es so vielseitig und für jeden Hauttyp geeignet ist. Die Schwestern hatten in den letzten zehn Jahren bereits gemeinsam natürliche Schönheitsprodukte entwickelt, und mit Alisons Erfahrung als ganzheitliche Gesundheitsexpertin und Schönheitsköchin passte alles perfekt zusammen.

Im November 2018 feierte der berühmte Retailer Barneys New York das Debüt mit Lab to Beauty, einer neuen Skin Care Kategorie mit der ersten kompletten Prestige CBD Marke auf pflanzlicher Basis mit aufeinander abgestimmten Produkten und Beauty Routinen – auch für den Körper: Spa-grade Produkte und eine Familiengeschichte mit zwei amerikanischen Gründerinnen, die mittlerweile von Barneys New York zu Saks Fifth Avenue mit ihrer seriösen Clean Beauty Linie, vegan, 8-free und vor allem wirkungsvollen Produkten, um alle Entzündungen zu neutralisieren für eine klare, starke und jung aussehende Haut, das Herz der Retailer und Kunden im Nu erobert haben. Wie es Beauty Independent US bereits am besten ausgedrückt hat: ?Lab to Beauty hebt CBD in die oberste Liga der Beauty-Kategorie?.

Auf die Frage, wie sich Lab to Beauty in den letzten zwei Jahren entwickelt hat, sagte Katherine Ragusa in einem Interview mit Beauty Independent: ?Seit Tag eins ist es unser Ziel, die Clean-Beauty-Welt innerhalb des Luxusmarkts stets voranzubringen. Innerhalb der letzten beiden Jahre hat sich unsere Marke in verschiedenen Kategorien weiterentwickelt ? von Gesicht über Körper bis zu Bade- und Haarpflege, Wellness oder auch eine komplette CBG-Linie. Ein neues therapeutisches und B3-Sortiment wird auch bald erscheinen.?

Keine fragwürdigen, selbstproduzierten Erzeugnisse oder nur Hempf Seed Oil. Diese Linie bedient sich zusätzlich hoch qualitativem CBD Extrakt und hochwertigen Inhaltsstoffen – die meisten in Bio-Qualität, die auch in den Luxus-Spas, wie dem Fontainebleau Hotel in Miami Beach oder dem Four Seasons in Santa Barbara schon ihren Platz gefunden haben. Etwas, das die Gründerinnen als großes Lob empfinden, weil sie viele Luxusorte wie diese schon überzeugt haben. Lab to Beauty sei ?die beste CBD-Linie in der Industrie. Punkt.?, sagte Randall P Welch, der Selling Director von Saks Fifth Avenue.

Die Stärke der Marke für Deutschland sieht Co Founder Katherine Ragusa wie folgt: ?Lab to Beauty ist vor Allem unisex und bietet deutschen Kunden*Innen eine ganzheitliche und luxuriöse CBD-Beauty-Routine. Die wahre Reinheit von Lab to Beauty hebt die Produkte von anderen ab.?