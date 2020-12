LABS/QMöffnet die GUS-OS Suite für Labor-Messsysteme

Mit LABS/QM präsentiert die iCD System GmbH eine Lösung, welche jegliche Messgeräte und -systeme direkt und automatisch an die ERP-Lösung GUS-OS Suite anbindet. Die Middleware schließt damit die bisherige Lücke zwischen der GUS-OS Suite und dem Laborumfeld. LABS/QM richtet sich an Anwender der GUS-OS Suite, die eine schlanke Labordatenverwaltung benötigen. In einer zweiten Ausbaustufe lässt sich diese Lösung zu einem umfangreichen Labor-Informations- und Management-System (LIMS) erweitern. Die GUS Group-Tochtergesellschaft iCD System GmbH bietet seit 1986 LIMS-Lösungen unter anderem für die chemische und pharmazeutische Industrie.

Mit LABS/QM können Unternehmen ihre kompletten Labordaten in einer Applikation zentral verwalten. Für diesen Zweck müssen sie nur die benötigten Stammdaten eingeben. Liegen diese bereits in einem anderen System vor, migriert LABS/QM sie über einen automatisierten Prozess.

Zusätzlich zur automatischen Messgeräteanbindung ermöglicht LABS/QM die mobile Erfassung von Messdaten. Der Datenfluss zwischen den Messgeräten und den Endanwendern bis hin zur GUS-OS Suite ist somit in beide Richtungen komplett gewährleistet. Neben den eigentlichen Messdaten lassen sich auch ergänzende Informationen sowie Bilder und Auswertungen erfassen und zentral archivieren. Die im Laborumfeld gängigen Kommunikations- und Archivierungsstandards wie zum Beispiel ASTM AnIML und SILA 2 werden dabei voll unterstützt.

Darüber hinaus ermöglicht LABS/QM einen Workflow, der mit den Vorgaben der ?guten Arbeitspraxis? (GxP) und der Food & Drug Administration (FDA) konform ist. Denn die analytischen Daten wie Spektren oder Chromatogramme lassen sich plattformunabhängig und langfristig verfügbar speichern und begutachten.

?Die Middleware LABS/QM erhöht den Automatisierungsgrad im Labor wesentlich?, sagt iCD-Geschäftsführer Guido von Dahlen. ?Dadurch steigert sie nicht nur die Effizienz bei den Mitarbeitern, sondern senkt auch die Kosten des gesamten Laborworkflows. Besonders empfiehlt sich die Automatisierung durch LABS/QM in Prozessen, bei denen große Datenmengen anfallen oder wo ein starker Routinebetrieb in den Abläufen leicht zu automatisieren ist.?

LABS/QM verfügt über die von GUS-OS zertifizierten Schnittstellen. Diese Schnittstellen basieren auf Web-Services und sind durch einfache Konfiguration?an individuelle Bedürfnisse anpassbar. Auch die von der Lösung abgebildeten Workflows können die Anwenderunternehmen in Eigenregie an ihren Begebenheiten vor Ort flexibel ausrichten.?

Über iCD

Die iCD (www.icd-system.com) bietet seit 1986 Labor-Informations- und Management-Systeme (LIMS) sowie die damit verbundene Beratung und Dienstleistung an. Die beiden LIMS-Plattformen des Unternehmens, LABS SUITE und VALIDAT, digitalisieren die Arbeitsabläufe in Laboren und validieren die eingesetzten Analysenmethoden nach definierten Vorgaben. Mehr als 400 Unternehmen setzen die Software-Lösungen von iCD ein. Die 37 Mitarbeiter der iCD betreuen Kunden vor allem aus der pharmazeutischen, chemischen, Nahrungsmittel- und Automobilindustrie. iCD ist seit Anfang 2020 Teil der GUS Group, einem führenden Anbieter integrierter Software-Lösungen für die Prozessindustrie und die Logistik.

Die GUS Group (www.gus-group.com) entwickelt und implementiert ganzheitlich integrierte Software-Lösungen für die Prozessindustrie (Pharma, Medizintechnik, Chemie, Kosmetik, Food, Lebensmittelhandel) sowie die Logistik. Das Produkt-Portfolio unterstützt den gesamten Geschäftszyklus – von Enterprise Resource Planning (ERP) über Lieferkettensteuerung (SCM), Erzeugerverrechnung (EVS), Vertriebssteuerung und Geomarketing, Pflege der Kundenbeziehungen (CRM), Labor-Informations-Management (LIMS), Qualitätsmanagement, Finance/Controlling und Business Intelligence bis hin zum Dokumentenmanagement. Die rund 400 Mitarbeiter der GUS Group betreuen mehr als 1.300 größtenteils mittelständische Unternehmen sowie Konzerne und Behörden.