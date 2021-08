Ladecontainer für E-Mikromobilität – eine smarte Lösung der Clausohm-Software GmbH

In Kooperation mit den Stadtwerken Düsseldorf hat die Clausohm-Software GmbH eine umfassende Ladelogistik Lösung entwickelt, die das Laden, Lagern und die Logistik von Akkus vereinfachen und kostengünstiger machen. Die Ladecontainer bieten eine mobile, bedarfsgerechte und vor allem sichere Ladeinfrastruktur für E-Mikromobilität als effiziente Komplettlösung an.

Mit dem E-Roller eddy beginnt diese Erfolgsgeschichte. Die Akkus der in Düsseldorf beliebten grünen Stadtwerke-Flitzer müssen regelmäßig geladen werden – schnell, sicher, effizient und mit überschaubaren Kosten. Allerdings gab es zunächst keine Komplettlösung fertig auf dem Markt, die wirklich überzeugte. Ideen für eine solche Komplettlösung hatte der Ingenieur Thomas Eisenbeis. Also wird ein Partner gesucht. Und mit der Clausohm-Software GmbH gefunden. Das Familienunternehmen mit Sitz in Neverin bei Neubrandenburg und Außenstelle Aachen hat sich auf komplexe IT-Lösungen für Automatisierungsprozesse sowie auf webbasierte Plattformen spezialisiert.

Auf dieser Basis entwickeln die Clausohm-Spezialisten für die Stadtwerke Düsseldorf einen Ladecontainer, der alle gewünschten Anforderungen erfüllt. „Bis zu 150 Akkus können in einem Container gleichzeitig geladen werden“, erklärt Volker Geissler, der verantwortliche Ingenieur bei der Clausohm-Software GmbH. Der besondere Clou: Die Container sind sehr kompakt. Sie haben eine Standardgröße von 3 Metern Höhe, 2,90 Metern Breite und 3,50 Metern in der Tiefe. „Außerdem“, sagt Geissler, „benötigt man für die Aufstellung keine Baugenehmigung.“ Alles, was man benötigt, ist ein Grundstück und eine Industriesteckdose – idealerweise mit mit 30 kW Anschlussleistung. Der Container kommt per Tieflader, wird aufgestellt. Der Rest ist plug and play – einstöpseln und loslegen.

Mindestens so wichtig wie eine praktikable Größe ist der Brandschutz. Ein durchaus heikles Thema, wenn es um das Laden der Akkus geht. Und der Grund, weshalb das gewerbliche Aufladen innerhalb von Gebäuden mit vielen Auflagen und hohen Investitionen verbunden ist, gar nicht erst erlaubt ist. „Unsere Ladecontainer sind – was den Brandschutz angeht – der reinste Hochsicherheitstrakt“, erklärt Geissler. Sie sind brandfest, thermisch isoliert und reduzieren dank eines ausgeklügelten Sicherheitskonzeptes die Gefahr eines Batteriebrandes. Damit ist ein Höchstmaß an Sicherheit für Mitarbeiter hinsichtlich Arbeitsschutz und die unmittelbare Umgebung gegeben und Anforderungen an die Umgebung, wie z.B. Sicherheitsabstände und somit der Platzbedarf werden reduziert.

Geeignet sind die Ladecontainer für Verleiher und Händler ebenso wie für Betreiber von Sharing-Modellen mit E-Rollern, E-Bikes und E-Scooter, für kommunalwirtschaftliche Betriebe, die akkubetriebene Kleingeräte einsetzen, und perspektivisch auch für Quartiersentwickler und Wohnungsbaugesellschaften, die Anwohnerinnen und Anwohnern zentrale, sichere Ladestationen für E-Bikes anbieten wollen.

Für maximale Effizienz sorgt das intelligente Lademanagement. Einerseits können Ladevorgänge durch verschiedene smarte Geräte und Anwendungen aus der Ferne überwacht werden. Die mobile Datenübertragung ermöglicht eine automatische Übermittlung der Servicemeldungen per Smartphone oder E-Mail. Die Leitwarte erhält so die Daten automatisch gut aufbereitet durch die Container und kann damit die Einsatzteams etwa zum Akku-Tausch optimal koordinieren. Andererseits verhindert das Lademanagement Lastspitzen. Es sorgt dafür, dass immer nur eine auf die Anschlussleistung des Containers abgestimmte Anzahl an Akkus geladen wird. Dank vorinstallierter Software lässt sich der Energiebezug gezielt steuern. Defekte Akkus werden direkt identifiziert und können aussortiert werden. Die Ladevorgänge werden überwacht, erkannte Anomalien gemeldet und abgeschaltet. „Um es zusammenzufassen: Unsere Ladecontainer für E-Mikromobilität sind smarte und sichere Komplettlösungen“, so Geissler.

Interessierte in Düsseldorf und Umgebung können die Anlagen gebrauchsfertig von den Stadtwerken Düsseldorf kaufen. Überregional übernimmt die Clausohm-Software GmbH den Vertrieb.

Ebenfalls attraktiv: die Contracting-Lösung der Stadtwerke. Mit „Charge as a Service“ gibt es nämlich das Rundherum-Sorglos-Paket, bei dem die Kunden in Düsseldorf und Umgebung nur noch ihre Akkus bringen und holen müssen.