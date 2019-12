Lagerverwaltung in der zukunftssicheren Cloud

Aus dem Konsumentenleben sind Cloud-Anwendungen heute vielen Menschen vertraut. Dank der Nutzung von Smartphones können per App-Anwendung einfach Cloud-Funktionen genutzt werden. Dieser Trend hat sich auch im Geschäftsleben etabliert. Immer mehr Unternehmen nutzen die Vorteile einer Cloud für sich. Mit skalierbaren Cloud-Anwendungen nutzen Sie je nach Bedarf die Systemarchitektur, ohne selbst sich physisch Hardware zu beschaffen und diese in Betrieb zu halten. Außerdem kann eine Cloud von überall erreicht werden und so den Austausch unternehmenskritischer Daten vereinfachen.

COSYS hat diese Entwicklung frühzeitig erkannt und eigene Anwendungen auch für die Bereitstellung in der Cloud weiterentwickelt. COSYS arbeitet dazu auch mit dem ERP-Anbieter weclapp zusammen. Das ERP System ist auch fast ausschließlich als Cloud-Version im Einsatz, um Kunden ERP-Funktionen auch standortübergreifend bereitzustellen.

Vorteile des Produkts nutzen und sich auf die Kernaufgaben fokussieren

Unter dem Software as a Service (SaaS) Gedanken können sich Kunden rein auf das Kerngeschäft und den Umgang mit den Kunden fokussieren, da die IT-Services wie die der mobilen Datenerfassung, Datenaufbereitung und Visualisierung über Komponenten aus der COSYS Cloud durch IT Systemhäuser wie COSYS bereitgestellt werden.

Im langfristigen Vergleich stellen sich dabei die Kosten für selbstgehostete und selbstbetreute Systeme um ein vielfaches höher dar, weil interne IT-Kräfte für einzelne Fachbereiche aufgebaut werden müssen. Zudem profitieren Sie von der Skalierbarkeit, garantierter Erreichbarkeit des Systems und Servicelevels für den bedarfsgerechten Support. Mit COSYS vertrauen Sie auf die regelmäßige Systemwartung und schnellem Support. Überzeugen Sie sich selbst mit dem Test unserer Inventur Cloud App für Android und iOS.

Lagerverwaltungssoftware

COSYS Warehouse Lösung bietet Logiken alle notwenigen Module, um die Arbeit im Lager zu erleichtern. Vom Wareneingang, über Kommissionierung bis zum Warenausgang. Auch die Zwischenschritte wie eine Umlagerung oder Bestandsinfo sind kein Problem.

Unsere Warehouse Management Software Systeme:

– Bestandsführung, ideal für den Start mit dem modularen COSYS System

– Small Warehouse, Ausbaustufe mit Möglichkeit weiterer modularer Add-ons

– Lagerverwaltungssoftware, zur Steuerung komplexer Läger

Weitere Cloud Apps zum Testen

Neben der Lagerverwaltung bietet COSYS noch eine Menge weitere Apps an:

COSYS Inventur Cloud App

COSYS Pakettransport Cloud

COSYS Hauspostverteilung Cloud

COSYS Paketshop Cloud

