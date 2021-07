Lampenwelt eröffnet Bürostandort in Fulda

Schlitz, 02.07.2021 – Lampenwelt, einer der erfolgreichsten Online-Pure-Player für Licht und Beleuchtung in Europa, hat im Juni 2021 ein Büro in Fulda eröffnet. Die neuen Räumlichkeiten bieten Platz für mehr als 100 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zum Beispiel aus den Bereichen IT, Marketing und Finanzen. Die neue Präsenz liegt verkehrsgünstig nahe des Hauptbahnhofs und der anderen Lampenwelt-Büros in der Region.?

_“Der Standort in Fulda ist ein weiterer Meilenstein in unserer Unternehmensentwicklung und zeigt, wie stark wir in den letzten Jahren gewachsen sind. Es freut mich ganz besonders, dass wir an dem neuen Standort im Fuldaer Zentrum den jetzigen und neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ?außergewöhnlich attraktive Arbeitsbedingungen bieten können“,_ sagt Thomas Rebmann, Gründer und CEO von Lampenwelt.?

Das neue Büro im Stadtzentrum von Fulda ist als moderne Arbeitswelt nach einem Open-Space-Konzept gestaltet. Es kombiniert Einzelarbeitsplätze und funktionelle Aufenthaltsbereiche, zum Beispiel Telefon- und Meetingboxen, einen Loungebereich und so genannte „Quiet Zones“. Der architektonische Grundgedanke einer agilen Zusammenarbeit setzt sich auch in den Regeln für die Arbeitszeiten fort. So wird Lampenwelt auch in Zukunft seine flexiblen Home-Office-Lösungen beibehalten, die sich während der Corona-Pandemie bewährt haben.

„_Wir haben, neben unserem neuen Standort in Fulda, weitere Büros in Düsseldorf, Dortmund und Berlin aufgebaut und arbeiten in agilen, standortübergreifenden Teams“,?_sagt Thomas Rebmann. _“So bedienen wir die steigende Nachfrage unserer Kundinnen und Kunden nach individueller Beleuchtung, die durch Trends wie Cocooning und Homing stark zugenommen haben und stellen eine hohe Kundenzufriedenheit sicher. Wir wollen weiter wachsen und die Erfolgsgeschichte von Lampenwelt nahtlos fortschreiben.“?_

