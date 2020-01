Land Salzburg veranstaltet Fahnenwettbewerb mit attraktiven Preisen

Bauernherbst, das ist eine von der Tourismusgesellschaft SalzburgerLand initiierte Veranstaltungsreihe, die seit der Eröffnung 1996 eine wahre Erfolgsgeschichte schreibt. Von August bis November veranstalten fast alle Gemeinden des Bundeslandes Salzburg ihren Bauernherbst, mit Handwerksvorführungen, Wanderungen, Kochkursen, Erntedankfesten, Almabtrieben und anderen Brauchtumsveranstaltungen. Musik, Tanz, gutes Essen und Tracht locken jährlich um die 500.000 Besucher zu den verschiedenen Bauernherbst Festen.

Für 2020 hat sich SalzburgerLand etwas ganz besonderes einfallen lassen: Alle Bauernherbst Fans sind eingeladen, eine Fahne für den Bauernherbst zu gestalten. Das ganz Besondere an diesem Aufruf ist, dass nicht nur Kinder zum kreativen Gestalten aufgerufen sind, sondern auch Jugendliche und Erwachsene. Die fertig gestellten Werke können in drei verschiedenen Alterskategorien eingereicht werden. Nach dem Einreichen des kreativ gestalteten Werkes werden die eingegangenen Vorschläge von einer Jury bewertet und ausgewählt – danach können alle Bauernherbst Gemeinden aus den Fahren wählen. Wer also einen besonders ansprechenden Vorschlag einbringt, kann seine Fahne zum künftigen Aushängeschild einer Bauernherbst Gemeinde machen.

SalzburgerLand stellt die ersten 100 Fahnen zur Verfügung, wer zuerst bestellt, bekommt zuerst. Die fertig gestalteten Fahnen können bis Mai bei der Jury eingereicht werden – alle Infos gibt es unter https://www.salzburgerland.com/de/fahnenmalwettbewerb-2020.

Fahnen gestalten und drucken ist normalerweise Profis überlassen, so wie zum Beispiel der Ersten Österreichischen Fahnenfabrik, dem Experten für Fahnen und Flaggen.

