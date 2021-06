Landshuter Großhändler Gerhard Mann GmbH entscheidet sich für gevis ERP | BC

Die Landshuter Gerhard Mann GmbH & Co. KG ist neuer Kunde der Münsteraner GWS Gesellschaft für Warenwirtschafts-Systeme mbH. Diese wird beim Großhändler für Bäder, Fliesen, Stahl, Energie, Installation, Bedachung und Werkzeug das ERP-System gevis ERP | BC sowie verschiedene Zusatzprogramme aus den Bereichen Dokumentenmanagement und Business Intelligence implementieren. Entscheidend für die Zusammenarbeit waren der hohe Branchenstandard von gevis ERP | BC und Microsoft als Technologieplattform. Darüber hinaus überzeugte, dass es bereits mehr als 50 Unternehmen gibt, die erfolgreich von SANGROSS auf die GWS-Lösung umgestellt haben. Die Gerhard Mann GmbH & Co. KG ist in der Region Niederbayern aktiv und beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter*innen.

Benedikt Forsthofer, Geschäftsführer der Gerhard Mann GmbH & Co. KG, ist überzeugt, dass sich die Geschäftsprozesse mit gevis ERP | BC deutlich beschleunigen werden. ?Wir profitieren von erprobten Geschäftsprozessen aus unserer Branche. Dies wird eine deutliche Steigerung der Professionalität in den Abläufen mit sich bringen, verbunden mit hohen Einsparpotentialen.?

Auch Add-ons haben voll überzeugt

Große Bedeutung haben in diesem Zusammenhang auch die ergänzenden Lösungen, die die Verantwortlichen in Landshut gleichfalls überzeugten. ?Die Anwendungen greifen nahtlos in die Geschäftsprozesse unserer neuen Lösung gevis ERP | BC über?, erklärt der Geschäftsführer. Insbesondere das DMS/ECM-System s.dok auf Basis von d.velop d3 habe einen großen Anteil an der Digitalisierung der Geschäftsprozesse. ?Besonders überzeugt hat uns hier, dass Papiervorgänge mit dem System in elektronische und digitalisierte Prozesse umgewandelt werden können und damit eine hohe Transparenz für alle Mitarbeiter im Unternehmen gewährleistet ist.?

Mit wenigen Klicks auf die gewünschte Detailansicht

Massive Verbesserungen erwartet man auch bei den Auswertungen durch die Business Intelligence-Lösung. Die GWS stellt mit dem Programm bi1 hier ein echtes Datawarehouse zur Verfügung. Zu dessen Vorteilen zählt unter anderem, dass vorgefertigte Branchen-Cubes bereits fix und fertig zur Verfügung stehen und mit wenigen Klicks auf die gewünschte Detailsicht im Drill-down-Verfahren heruntergebrochen werden können. Forsthofer: ?Gerade in unserer Branche geht es weit über die einfachen Renner & Penner-Listen hinaus. Wir benötigen professionelle Werkzeuge, mit denen das Unternehmen zukünftig gesteuert werden kann.?

Projektumsetzung bereits gestartet

Die Umsetzung des Projektes hat bereits begonnen. Die Umsetzung erfolgt unter Corona-Bedingungen vor Ort, zudem als Online Consulting. Beide Modi waren wichtige Faktoren für die Realisierung des Projektes. Die Mitarbeiter*innen, die in den ersten Workshops das System vorgestellt bekamen, sind begeistert. ?Sie finden sich sehr schnell im neuen System zurecht! Wer mit Office arbeitet, kann auch schnell mit gevis ERP | BC arbeiten?, so das Feedback.

Die GWS Unternehmensgruppe setzt sich aus der GWS Gesellschaft für Warenwirtschafts-Systeme mbH, den Tochterunternehmen SANGROSS GMBH & Co. KG und DIACOM Systemhaus GmbH sowie einer Mehrheitsbeteiligung an der faveo GmbH zusammen. Sie wurde 1992 gegründet und beschäftigt heute weit über 480 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten Münster, München, Nürnberg, Leonberg, Isernhagen und Essen. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter von IT-Lösungen für verbundorientierte Handels- & Dienstleistungsunternehmen in Deutschland und dem deutschspra-chigen Europa. Als mehrfacher Microsoft Gold Certified Partner und profunder Kenner der digitalen Transformation – mit der Cloud als Schlüsseltechnologie – unterstützt der Dienstleister seine Kunden gezielt bei der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, nachhaltiger Effizienzsteigerung, Kostenreduktion sowie Wachstum im Rahmen einer zukunftsorientierten Digitalisierungsstrategie. Durch den Einsatz innovativer ERP & CRM-Branchenlösungen auf Basis der markführenden Plattformen von Microsoft Dynamics 365 optimiert die GWS Vertrieb und Marketing sowie die gesamte Lieferkette. Auch die Minimierung finanzieller Risiken und die Erfüllung gesetzlicher Anforderungen werden optimal unterstützt. Über die GWS Förder- und Beteiligungsgesellschaft für Warenwirtschafts-Systeme eG ist es Kunden möglich, Einfluss auf die Produktentwicklung zu nehmen. Die grundsolide Gesellschafterstruktur der GWS (Fiducia & GAD IT AG 68,9%, GWS Förder-eG 25,1% als Kundenbeteiligung sowie Minderheitsbeteiligungen der Zentralen, für die die GWS tätig ist) gewährleisten potentielle Sicherheit und fundierte Unterstützung im operativen Geschäft.

