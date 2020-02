LANTECH als Ausbildungsbetrieb 2020

Die LANTECH Informationstechnik GmbH ist seit 1997 Ausbildungsbetrieb und wurde erneut von der IHK Aschaffenburg als sehr guter Ausbildungsbetrieb anerkannt. Der IT-Dienstleister aus Klingenberg am Main stellt seit vielen Jahren interessierte Schulabsolventen/innen ein und bildet diese breitbandig erfolgreich zu qualifizierten Fachinformatikern/innen aus. So werden auch in diesem Jahr wieder mehrere Auszubildende ihren Berufsabschluss erhalten.

Bewerbungen gerne an personal@lantech.de