Lantech Informationstechnik GmbH stellt neue Software vor

Mit der Base App, DocSecBox und Password Storage stellt die Lantech Informationstechnik GmbH in Klingenberg am Main drei neue Webapplikationen vor. Diese unterstützen Unternehmen bei der Prozessoptimierung und der Realisierung von Digitalisierung mit dem Hintergrund der DSGVO-Konformität. Ausgestellt werden die Produkte auf dem DIGITAL FUTUREcongress am 18.02.2020 in Frankfurt am Main.

Email: vertrieb@lantech.de