Laschet will Zahl der NRW-Landespolizisten in Griechenland verdoppeln

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU)

hat angesichts der angespannten Lage von Flüchtlingen an der

griechisch-türkischen Grenze humanitäre Hilfe und Unterstützung bei der

Grenzsicherung angeboten. “Wir brauchen jetzt eine in Europa abgestimmtes

Haltung, die humanitäre Hilfe vor Ort vorsieht”, sagte Laschet der Düsseldorfer

“Rheinischen Post” (Montag). “Zugleich muss klar sein, dass die

türkisch-griechische Grenze nicht geöffnet wird.” Dazu will Laschet kurzfristig

die Zahl der eigenen Polizeibeamten verdoppeln, die in den Einsatz nach

Griechenland im Rahmen der europäischen Grenzschutzagentur Frontex entsendet

werden können. Demnach könnten bis Mitte März zwölf Landespolizisten an der

türkisch-griechischen Grenze stationiert werden, wie die “Rheinische Post” aus

Kreisen der Landesregierung erfuhr. Laschet wird dem Vernehmen nach an diesem

Montag den griechischen Regierungschef Kyriakos Mitsotakis in Berlin treffen und

ihm neben der Unterstützung bei der Grenzsicherung auch Möglichkeiten

humanitärer Hilfe anbieten – insbesondere für die Flüchtlinge auf den

griechischen Inseln. “Ein wirksamer Außengrenzschutz ist gerade im Interesse

Deutschlands”, sagte Laschet. “Ein Europa ohne Grenzen im Innern braucht sichere

Außengrenzen. Die Freiheit im grenzenlosen Schengen-Raum sichern wir durch

geschlossenes Auftreten nach außen”, so der Ministerpräsident. Das Vorgehen der

Türkei kritisierte er scharf: “Es ist inakzeptabel, dass der türkische Präsident

Erdogan Politik auf dem Rücken von Flüchtlinge macht.” Europa sei bereit, der

Türkei bei der Integration, bei der Versorgung der Flüchtlinge zu helfen. “Aber

Europa lässt sich nicht erpressen”, sagte Laschet. “Wir sollten schnell mit dem

österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz eine gemeinsame Position finden,

die auch von den anderen Mitgliedstaaten der EU unterstützt werden kann. Das

muss gelingen, damit sich die Situation von 2015 nicht wiederholt”, betonte er.

